Дженнифер Гарнер продемонстрировала комфортный образ на осень 2023 (фото)

Знаменитость посетила мероприятие своего бренда, выбрав уютный аутфит.

51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер продемонстрировала комфортный и стильный образ на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена оскароносного Бена Аффлека, 51, посетила мероприятие своего бренда "Once Upon a Farm" в Нью-Йорке.

Звезда экрана и мама троих детей надела уютный серый свитер и черные спортивные леггинсы, представляя бренд, соучредителем которого она является.

Гарнер отказалась от макияжа, демонстрируя свою естественную красоту. В частности, актриса оставила распущенными свои каштановые волосы.

Она дополнила осенний ансамбль парой элегантных серых теннисных кроссовок, которые подходили к ее свитеру.

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Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Бизнес-леди улыбалась на протяжении всего события в Нью-Йорке.

В 2017 году она стала соучредителем компании "Once Upon A Farm", которая занимается производством органического детского питания. Пять лет спустя компания продолжает развиваться, даже получив престижную 1000-дневную сертификацию от Clean Label Project для своих новых передовых пищевых смесей.

Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Гарнер отправилась на прогулку с дочкой от Бена Аффлека.

Также Фокус писал о помолвке актрисы с Джоном Миллером.