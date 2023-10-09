Алек Болдуин появился на красной дорожке с женой и семью детьми (фото)

Голливудский актер и его жена Хилария редко появляются на красных дорожках со своими наследниками.

65-летний американский актер Алек Болдуин совершил редкое появление на красной дорожке с женой Хиларией, 39, и семью их детьми. Об этом пишет People.

Во время Международного кинофестиваля в Хэмптонсе накануне состоялось семейное появление звездной семьи Болдуинов.

Это был первый раз, когда супруги появились на публике со всеми семью своими детьми: Кармен, 10 лет, Рафаэлем, 8 лет, Леонардо, 7 лет, Ромео, 5 лет, Эдуардо, 3 года, Лючией, 2 года, и маленькой Иларией, которой всего год.

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Алек Болдуин с семьей Фото: Getty Images

Актер, помимо своих семи детей от Хиларии, также является отцом Айрленд Болдуин, которую он воспитывает с бывшей женой Ким Бейсингер, с которой был в браке с 1993 по 2002 годы.

С Хиларией Томас многодетный отец женился в 2012 году и воспитывает семь общих наследников. Женщина часто делится кадрами детей актера в своих соцсетях.

Дети Алека Болдуина

Напомним, Алек Болдуин впервые вышел на публику после снятия обвинений в убийстве украинки Галины Хатчинс.

Также Фокус писал о сложных отношениях Алека Болдуина со старшей дочерью.