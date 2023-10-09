Вера Брежнева впервые прокомментировала причины развода с Меладзе

Слухи о разрыве артистки и продюсера начали распространяться еще в 2022 году. Теперь она официально подтверждает домыслы фанатов.

Певица Вера Брежнева впервые прокомментировала причины развода с продюсером Константином Меладзе. Свой комментарий она дала программе "ЖВЛ" в "Сніданку з 1+1" 9 октября 2023 года.

"В сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином развелись, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", — рассказала уроженка Каменского.

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В 2015 году звездная пара сыграла тайную свадьбу в Италии. Общих детей у Брежневой и Меладзе нет.

Сообщалось, что вероятной причиной развода могла быть политическая. Ведь певица, которая долгое время жила и работала в России, с 24 февраля 2022 года покинула страну и стала на сторону Украины. Она выпускает украиноязычные хиты и помогала украинским беженцам за рубежом.

Тем временем продюсер грузинского происхождения избрал позицию молчания.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото: ververa

Сообщалось, что в 2023 он также перебрался из РФ и жил, вероятно, в Италии.

Напомним, Веру Брежневу лишили вида на жительство в России.

Также Фокус писал о продаже имущества Константина Меладзе в РФ.