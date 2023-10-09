Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер объединились спустя 30 лет

"Правдивая ложь" – единственный фильм, когда Кертис и Шварценеггер снимались вместе, однако они сохранили теплые отношения.

64-летняя американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис поделилась снимком в Instagram, на котором позирует в обнимку с 75-летним Арнольдом Шварценеггером. 30 лет назад актеры сыграли мужа и жену в блокбастере "Правдивая ложь".

В этот раз они воссоединились ради благотворительности. Звезды продемонстрировали свою поддержку некоммерческой организации After-School All-Stars, работающей над устранением разрыва в возможностях для молодежи с низкими доходами. Миссия организации — "предоставлять комплексные внеклассные программы, которые обеспечат безопасность детей и помогут им добиться успеха в школе и жизни".

На мероприятии Кертис была одета в немецкое платье и венок из цветов, что, очевидно, было частью темы мероприятия. Арнольд же выбрал более традиционную черную футболку, которая сочеталась с шортами и высокими носками.

Вместе с ними на фото можно увидеть шеф-повара Ханса Рокенвагнера, который был в костюме в немецком стиле. Он возглавлял известные рестораны в Германии, Швейцарии, Чикаго и Лос-Анджелесе.

Премьера боевика "Правдивая ложь", написанного и поставленного Джеймсом Кэмероном, состоялась в кинотеатрах 15 июля 1994 года, и была надежда, что он войдет в число лучших летних блокбастеров. На момент дебюта его называли первым фильмом стоимостью более 100 миллионов долларов.

По сюжету Шварценеггер сыграл Гарри Таскера, агента правительства США, который изо всех сил пытается совместить свою двойную жизнь шпиона с обязанностями семьянина. Для своей ничего не подозревающей жены Хелен Таскер (Кертис) и их дочери Даны (Элиза Душку) Гарри Таскер — всего лишь продавец программного обеспечения, который часто бывает в командировках. Но на самом деле Гарри служил секретным агентом сектора "Омега", сверхсекретного контртеррористического агентства США.

Хотя он и не стал массовым блокбастером, как надеялись, в конечном итоге "Правдивая ложь" собрала в мировом прокате 378 миллионов долларов, что сделало его третьим по прибылям фильмом 1994 года.

За свою игру Кертис получила премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в мюзикле или комедии и премию "Сатурн" за лучшую женскую роль, а Кэмерон – премию "Сатурн" за лучшую режиссуру.

Ранее Фокус писал о том, как Шварценеггер отзывается о своей нынешней подруге Хизер Миллиган, с которой вместе уже 10 лет.