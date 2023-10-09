Психология веса. Диетолог рассказала почему нельзя взвешиваться каждый день

Пытаясь похудеть, мы радуемся каждому потерянному грамму. Однако ежедневное взвешивание может больше навредить, чем помочь в процессе потери веса. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Галина Сеник рассказывает, почему не нужно взвешиваться каждый день и как эта информация может убить мотивацию и желание идти к фигуре своей мечты.

Конечно, мечта каждой женщины — это есть и не поправляться, однако чудес не бывает. Если вы долгое время употребляете много калорийной пищи, не тратя при этом этой энергии, то ваш вес непременно увеличится. И когда приходит осознание, что нужно худеть, хочется, чтобы это произошло как можно быстрее, поэтому мы после каждого приема пищи становимся на весы, в надежде получить первые результаты. А там чаще всего лишь разочарование. Почему частое взвешивание не показывает реального прогресса в похудении, Фокусу рассказала врач-диетолог, нутрициолог, health-коуч, член Украинской/Британской ассоциации диетологов Галина Сеник.

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От чего зависит наш вес?

Фото: Freepik

"В первую очередь стоит понимать, что набор или потеря веса зависят от суточной калорийности, которую человек потребляет. Конечно, если потребляется больше калорий, чем расходуется, будет набор веса. Также имеет значение соотношение макронутриентов: белков, жиров и углеводов. Даже на переваривание пищи организм тратит определенную энергию, поэтому от соотношения питательных веществ, также будет зависеть общий метаболизм", — говорит диетолог Галина Сеник.

Важно понять, что калорийность имеют все продукты, даже самые полезные, поэтому, если переедать, то можно получить лишние килограммы даже от курицы и авокадо.

"Несмотря на то, какой макронутриент вы переедаете, если его будет много и будет баланс в сторону увеличения калорий, то это конечно будет способствовать набору веса", — отмечает диетолог.

И белки, и углеводы, и жиры могут способствовать набору веса, если есть их в чрезмерном количестве. Конечно, что жиры наиболее активно превращаются в жировую ткань, потому что для этого требуется минимальное количество процессов в организме.

Почему нельзя взвешиваться каждый день

Фото: Freepik

Если вы когда-то худели, то непременно сталкивались с привычкой взвешиваться каждое утро и каждый вечер, чтобы увидеть динамику. Однако такая привычка является ошибочной и может, наоборот, привести к срыву и снижению мотивации.

"Да, нельзя взвешиваться каждый день. В первую очередь вопрос: для чего? С какой целью человек взвешивается каждый день? Если это, например, профессиональный спортсмен, который готовится к соревнованиям, у него есть четко спланированная программа, где отслеживаются объемы и вес, это одно дело. А если человек самостоятельно пытается скорректировать свой вес, то однозначно, взвешиваться ежедневно не надо, потому что в большинстве случаев это приведет к нервным срывам или нарушению психоэмоциональной сферы", — отмечает Галина Сеник.

Потерю веса невозможно вычислить

Фото: Freepik

Во-первых, очень наивно рассчитывать за неделю похудеть на 5 кг, если вы набирали их не один месяц. Во-вторых, стоит заметить, что на ваш вес ежедневно влияет множество факторов, особенно, если вы женщина — гормоны, фаза цикла, стресс.

"Например, человек очень хочет похудеть: ожидает, каждый день взвешивается, а ничего не меняется. Это нормально, ведь мы — живой организм, у нас происходят определенные колебания в организме, определенные фазы цикла у женщин, и все это будет влиять на общее количество воды в организме. Это могут быть невидимые и неизвестные человеку процессы, например, увеличение объема циркулирующей крови и ряд других процессов", — отмечает диетолог.

Ежедневное взвешивание не приведет ни к чему, кроме потери мотивации и окончания вашего марафона похудения. На самом деле это настоящая проблема, которая делает множество женщин зависимыми от цифр на весах. Однако надо логично подходить к процессу похудения, ставить реальные цели и не иметь завышенных ожиданий.

Фото: Pixabay

"Если теоретически вы все правильно делаете и стоите на пути снижения веса, нужно понимать, что даже если вы придерживаетесь дефицита калорий, например, -300 ккал, то все равно за один день изменений не будет. Например, 300 ккал, если их перевести на дефицит жировой ткани, это буквально 33 г жира. Увидит ли человек это на весах сразу, конечно, нет. На снижение веса нужен определенный период времени. Организм человека — это живой организм, и его нельзя полностью подстроить под математические модели поведения", — говорит Галина Сеник.

Диетолог отмечает, что можно все теоретически вычислить, сформировать, но есть очень много разных факторов, например, сколько вы спали этой ночью, находитесь ли в состоянии стресса и масса других.

"Можно делать все правильно, но высокий уровень гормонов стресса будет способствовать задержке воды в организме и, соответственно, вы увидите плюс на весах. Поэтому однозначно не нужно взвешиваться ежедневно, это можно делать раз или два раза в месяц, с определенной цикличностью, в указанное время, натощак, утром в состоянии покоя. И важно в первую очередь смотреть на объемы тела, а не на вес", — советует Галина Сеник.

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Лучше ориентироваться на отражение в зеркале, на вещи или делать замеры, они объективно покажут вам в правильном ли направлении вы движетесь, и происходят ли с вашим телом какие-то изменения. А взвешиваться женщинам стоит на 5 день цикла, в этот день вы получите максимально правдивый результат.

В похудении главное не зацикливаться, выберите комфортный дефицит калорий, готовьте полезные и вкусные блюда, регулярно тренируйтесь и через определенный период времени вы обязательно увидите результат. И задайте себе вопрос, ради чего вы худеете, ради цифр на весах, или ради здоровья и красивой фигуры?

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Ранее Фокус писал о том, что чтобы похудеть, нужно сбалансировано питаться, быть физически активными, пить воду и спать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.