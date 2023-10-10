Что есть на завтрак? Диетологи назвали 5 преимуществ несладкого завтрака

Готовы ли вы отказаться от капучино и круассана в пользу тостов авокадо и яйцом. Вот почему было бы неплохо хотя бы несколько раз в неделю отдавать предпочтение несладкому завтраку.

Люди делятся на 2 категории: те, кто любят сладкие завтраки и те, кто любит более пикантные насыщенные вкусы. Несладкий завтрак может помочь вам дольше сохранять сытость и не перекусывать через несколько часов после еды кофе с десертом, чтобы получить дополнительную энергию. Круассаны, масло и джем лучше отложить в сторону, хотя бы на время. Об этом пишет Vogue Italia.

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"Конечно, это один из вопросов, который мне задают чаще всего, потому что, как мы знаем, завтрак остается самым желанным приемом пищи за день. Если вы начнете с хорошего, здорового и сбалансированного завтрака, вы сможете встретить день энергично и сосредоточенно, начав его наилучшим образом. Именно по этой причине я злюсь, когда слышу, что его пропускают из-за нехватки времени, просто потому, что "я хочу поспать еще несколько минут" или просто потому, что "я не привык это делать". Завтрак – очень субъективный момент, есть те, кто предпочитает сладкое, и те, кто предпочитает соленое. Главное, чтобы оно всегда было сбалансировано. Для этого должны присутствовать все макронутриенты: белок, углевод, жир и часть клетчатки. Традиционно нам предлагают сладкий завтрак. Но обратите внимание на содержание сахара, потому что он может повысить уровень сахара в крови и заставить голод вернуться уже через несколько часов. Пикантные, с другой стороны, менее сладкие, но часто содержат много жира и соли, поэтому важно ограничить потребление колбасных изделий, а также чередовать яйца, свежие сыры и бобовые", — говорит диетолог Паола Пенсолоне. Одно можно сказать наверняка: соленый завтрак приносит больше пользы, чем сладкий, по нескольким причинам.

Продолжительное чувство сытости

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Соленый завтрак более сытный благодаря наличию белков: яиц, свежих сыров, бобовых, нежирного мясного ассорти или лосося. Эти белки дают более сильное и продолжительное чувство сытости, чем молоко, и вместе с клетчаткой, содержащейся в хлебе и овощах, позволят вам спокойно дожить до обеда без внезапных приступов голода.

Стабильный уровень сахара в крови

Логично, что в сладком завтраке содержится большое количество сахара, поскольку в его основе лежит печенье, кукурузные хлопья или круассаны. Все эти продукты повышают уровень сахара в крови, давая временное чувство сытости и запуская выработку инсулина. Однако выработка этого гормона длится недолго, и когда она заканчивается, энергия падает, и вы ощущаете зверский голод. Именно поэтому через полтора часа после завтрака быстро наступает чувство усталости и возвращается желание перекусить чем-нибудь сладким. С соленым вариантом завтрака этого не происходит, выработка инсулина остается постоянной без пиков, а чувство голода возникает только ближе к обеду, поэтому это идеальная еда для диабетиков или людей с инсулинорезистентностью.

Это практично, когда вы спешите

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Соленый вариант завтрака – это вкусно и удобно, его можно приготовить вечером или утром перед выходом из дома. Например, тост из цельнозернового хлеба (углеводы), нежирное мясное ассорти, такое как куриная грудка или индейка (белок), оливки (жиры) и салат (клетчатка). Бумажный пакет или герметичный контейнер, и завтрак будет сохранен. Таким образом, для тех, кто любит подольше поспать, или для тех, кто вечно опаздывает, все же есть возможность полноценно и полезно питаться по дороге в офис, в машине, в трамвае или сидя за рабочим столом.

Подходит всем

Вы увидели, почему соленый завтрак идеально подходит для диабетиков и людей с инсулинорезистентностью, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови без колебаний. Он более универсальный, чем сладкий, предлагает широкий выбор продуктов, отвечающих различным потребностям здоровья. Например, люди с непереносимостью лактозы могут выбирать подходящие для них источники белка, в отличие от сладкого завтрака, где выбор стоит между молоком или йогуртом. Или, для людей с непереносимостью глютена и целиакией, трудно найти варианты на основе углеводов, такие как печенье, хлопья или булочки, и они часто имеют несбалансированную пищевую ценность. В соленом завтраке выбор больше: хлеб, сухари, палочки или хрустящие ломтики из риса, кукурузы, овса, гречки или бобовых.

Идеально для спортсменов

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Идеальный завтрак до или после тренировки должен содержать достаточное количество цельнозерновых углеводов, хорошую дозу легкоусвояемых белков, источник жиров, а также источник витаминов и минеральных солей (таких, как фосфор и калий). Таким образом, способствуя восстановлению мышц и восполнению затраченных запасов энергии. Вот почему несладкий вариант завтрака идеален.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.