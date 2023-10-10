Что есть на завтрак? Диетологи назвали 5 преимуществ несладкого завтрака
Готовы ли вы отказаться от капучино и круассана в пользу тостов авокадо и яйцом. Вот почему было бы неплохо хотя бы несколько раз в неделю отдавать предпочтение несладкому завтраку.
Люди делятся на 2 категории: те, кто любят сладкие завтраки и те, кто любит более пикантные насыщенные вкусы. Несладкий завтрак может помочь вам дольше сохранять сытость и не перекусывать через несколько часов после еды кофе с десертом, чтобы получить дополнительную энергию. Круассаны, масло и джем лучше отложить в сторону, хотя бы на время. Об этом пишет Vogue Italia.
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"Конечно, это один из вопросов, который мне задают чаще всего, потому что, как мы знаем, завтрак остается самым желанным приемом пищи за день. Если вы начнете с хорошего, здорового и сбалансированного завтрака, вы сможете встретить день энергично и сосредоточенно, начав его наилучшим образом. Именно по этой причине я злюсь, когда слышу, что его пропускают из-за нехватки времени, просто потому, что "я хочу поспать еще несколько минут" или просто потому, что "я не привык это делать". Завтрак – очень субъективный момент, есть те, кто предпочитает сладкое, и те, кто предпочитает соленое. Главное, чтобы оно всегда было сбалансировано. Для этого должны присутствовать все макронутриенты: белок, углевод, жир и часть клетчатки. Традиционно нам предлагают сладкий завтрак. Но обратите внимание на содержание сахара, потому что он может повысить уровень сахара в крови и заставить голод вернуться уже через несколько часов. Пикантные, с другой стороны, менее сладкие, но часто содержат много жира и соли, поэтому важно ограничить потребление колбасных изделий, а также чередовать яйца, свежие сыры и бобовые", — говорит диетолог Паола Пенсолоне. Одно можно сказать наверняка: соленый завтрак приносит больше пользы, чем сладкий, по нескольким причинам.
Продолжительное чувство сытости
Соленый завтрак более сытный благодаря наличию белков: яиц, свежих сыров, бобовых, нежирного мясного ассорти или лосося. Эти белки дают более сильное и продолжительное чувство сытости, чем молоко, и вместе с клетчаткой, содержащейся в хлебе и овощах, позволят вам спокойно дожить до обеда без внезапных приступов голода.
Стабильный уровень сахара в крови
Логично, что в сладком завтраке содержится большое количество сахара, поскольку в его основе лежит печенье, кукурузные хлопья или круассаны. Все эти продукты повышают уровень сахара в крови, давая временное чувство сытости и запуская выработку инсулина. Однако выработка этого гормона длится недолго, и когда она заканчивается, энергия падает, и вы ощущаете зверский голод. Именно поэтому через полтора часа после завтрака быстро наступает чувство усталости и возвращается желание перекусить чем-нибудь сладким. С соленым вариантом завтрака этого не происходит, выработка инсулина остается постоянной без пиков, а чувство голода возникает только ближе к обеду, поэтому это идеальная еда для диабетиков или людей с инсулинорезистентностью.
Это практично, когда вы спешите
Соленый вариант завтрака – это вкусно и удобно, его можно приготовить вечером или утром перед выходом из дома. Например, тост из цельнозернового хлеба (углеводы), нежирное мясное ассорти, такое как куриная грудка или индейка (белок), оливки (жиры) и салат (клетчатка). Бумажный пакет или герметичный контейнер, и завтрак будет сохранен. Таким образом, для тех, кто любит подольше поспать, или для тех, кто вечно опаздывает, все же есть возможность полноценно и полезно питаться по дороге в офис, в машине, в трамвае или сидя за рабочим столом.
Подходит всем
Вы увидели, почему соленый завтрак идеально подходит для диабетиков и людей с инсулинорезистентностью, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови без колебаний. Он более универсальный, чем сладкий, предлагает широкий выбор продуктов, отвечающих различным потребностям здоровья. Например, люди с непереносимостью лактозы могут выбирать подходящие для них источники белка, в отличие от сладкого завтрака, где выбор стоит между молоком или йогуртом. Или, для людей с непереносимостью глютена и целиакией, трудно найти варианты на основе углеводов, такие как печенье, хлопья или булочки, и они часто имеют несбалансированную пищевую ценность. В соленом завтраке выбор больше: хлеб, сухари, палочки или хрустящие ломтики из риса, кукурузы, овса, гречки или бобовых.
Идеально для спортсменов
Идеальный завтрак до или после тренировки должен содержать достаточное количество цельнозерновых углеводов, хорошую дозу легкоусвояемых белков, источник жиров, а также источник витаминов и минеральных солей (таких, как фосфор и калий). Таким образом, способствуя восстановлению мышц и восполнению затраченных запасов энергии. Вот почему несладкий вариант завтрака идеален.
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