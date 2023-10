Джулия Фокс рассказала, как Канье Уэст преследовал ее

Роман модели и рэпера был недолгим, но ярким.

33-летняя итальянская актриса и модель Джулия Фокс – одна из бывших девушек американского рэпера Канье Уэста. Пара встречалась недолго, однако предприимчивая девушка сумела извлечь из этих отношений большую выгоду. Она стала узнаваемой, активно продвигает себя, а еще написала книгу мемуаров "Down The Drain", где, среди прочего, не обошла стороной и короткий роман, пишет Page Six.

По словам Джулии, с Канье она впервые встретилась в октябре 2021 года. Автор пишет о том, как 46-летний музыкант романтически преследовал ее посредством текстовых сообщений и "десятков телефонных звонков", прежде чем предложить ей присоединиться к нему на новогодней вечеринке в Майами.

Фокс утверждала, что сначала она отклонила предложение, но передумала, когда Канье, с которым она встречалась в течение одного месяца в начале 2022 года, пообещал отвезти ее на мероприятие на частном самолете. При встрече в клубе Канье крепко обнял ее, когда она поцеловала его в шею.

Джулия Фокс и Канье Уэст привлекали к себе внимание, где бы они не появлялись Фото: Instagram daniellelevitt

Все приняло неожиданный оборот, когда рэпер вывел ее на парковку и расстегнул молнию на брюках, чтобы помочиться.

"Артист начинает писать на стену, и я быстро прыгаю перед ним. Как только он снова застегивает молнию на штанах, он обнимает меня и притягивает ближе, страстно целуя", — вспоминает Джулия, добавляя, что она кричала на прохожих, чтобы они ничего не фотографировали.

Модель также написала, что пара тусовалась в номере отеля, когда рэпер предложил заплатить за увеличение ее груди, однако она отклонила это предложение.

В интервью The Guardian Фокс призналась, что ее "использовали как пешку в этом великом плане отомстить бывшей жене Канье", Ким Кардашьян.

"Это унизительно. Это действительно д***мовое положение".

В беседе с другим изданием Фокс добавила, что Канье "настроил" ее против Ким, поскольку раскол знаменитой пары в то время был грязным. Уэст начал использовать социальные сети, чтобы преследовать Ким и разглашать ее личную жизнь. Актриса добавила, что "действительно понимала его на интуитивном уровне" и верила, что их пара "может быть чем-то реальным", Джулия сказала, что Канье в конечном итоге не относился к ней так, как она ожидала.

"Я просто чувствовала себя его маленькой марионеткой", — добавила она.

Модель не исключает, что из-за отношений с Канье, который оскандалился антисемитскими заявлениями, она могла потерять несколько выгодных рекламных контрактов.

"Я точно знаю, что мне хотелось определенных вещей, но я не могла этого сделать из-за того, что встречался с Канье. Это немного дико".

Джулия отметила, что никогда не вкладывала слишком много в роман, несмотря на все внимание.

"На самом деле это не было таким уж большим делом, но другие люди придали этому значение".

На данный момент главным мужчиной ее жизни является очаровательный двухлетний сын Валентино, которого она родила в браке с бывшим мужем Петром Артемьевым.

"Всю поддержку, которую я когда-либо могла получить, я получаю от своего сына — любовь, близость, нежность. Ночью мы спим вместе. У меня есть все это. Я бы не хотела, чтобы кто-то приходил и отнимал мое внимание или время от моего сына", – подчеркнула модель. В свое время эти откровения уже вызвали волну хейта в ее адрес.

