Джулия Фокс снялась в откровенной рекламе бренда нижнего белья в роли доминатрикс

В последнее время Фокс востребована как модель, поскольку не стесняется примерить даже самые смелые образы.

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32-летняя итало-американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в новой рекламной кампании, віступив в роли доминатрикс и представив нижнее белье и одежду, созданную в коллаборации лос-анджелесского бренда Trashy Lingerie и нью-йоркского лейбла уличной одежды Richardson.

В эксклюзивном пресс-релизе говорится, что капсульная коллекция с участием Джулии Фокс является "прославлением лос-анджелесского учреждения Trashy Lingerie, доступного только для членов клуба". С 1974 года вход в этот культовый магазин разрешен всего за 2 доллара США, а в ассортименте самые эксклюзивные и провокационные товары в Голливуде.

Фото: Trashy Lingerie

Капсульная коллекция включает в себя восемь предметов, начиная от боди и резинки для ремня с подвязками и заканчивая кепкой Trashy Trucker Hat и кокеткой Trashy Robe с меховой отделкой.

На фото Фокс позирует в очень откровенных нарядах, примерив не только прозрачный комбинезон с кожаным воротником и латексное микро-бикини с ботфортами, но и худи, прозрачный пеньюар и кожаные портупеи. На одном из снимков модель предстала с кнутом в руках.

Коллекция будет доступна для покупки с 1 декабря в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а с 3 декабря – в Токио.

Напомним, Джулия Фокс призналась, что после романа с Канье Уэстом стала менее востребована как актриса. Она также рассказала, что разлюбила секс из-за работы доминатрикс.