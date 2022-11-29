Джулія Фокс знялася у відвертій рекламі бренду спідньої білизни в ролі домінатрікс

Останнім часом Фокс є моделлю з найбільшим попитом, оскільки не соромиться приміряти навіть найсміливіші образи.

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32-річна італо-американська актриса і модель Джулія Фокс знялася в новій рекламній кампанії, виступивши в ролі домінатрікс і представивши спідню білизну та одяг, створений у колаборації лос-анджелеського бренду Trashy Lingerie та нью-йоркського лейбла вуличного одягу Richardson.

В ексклюзивному пресрелізі йдеться про те, що капсульна колекція за участю Джулії Фокс є "прославленням лос-анджелеського закладу Trashy Lingerie, доступного тільки для членів клубу". З 1974 року вхід до цього культового магазину дозволено лише за 2 долари США, а в асортименті найексклюзивніші та провокаційні товари в Голлівуді.

Фото: Trashy Lingerie

Капсульна колекція містить вісім предметів, починаючи від боді та резинки для ременя з підв'язками й закінчуючи кепкою Trashy Trucker Hat і кокеткою Trashy Robe з хутряним оздобленням.

На фото Фокс позує у дуже відвертих вбраннях, примірявши не лише прозорий комбінезон зі шкіряним коміром та латексне мікробікіні з ботфортами, а й худі, прозорий пеньюар та шкіряні портупеї. На одному зі знімків модель постала з батогом у руках.

Колекція буде доступна для покупки з 1 грудня у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, а з 3 грудня — у Токіо.

Нагадаємо, Джулія Фокс зізналася, що після роману з Каньє Вестом стала менш затребувана як актриса. Вона також розповіла, що розлюбила секс через роботу домінатрікс.