Экс-любовница Дэвида Бекхэма отреагировала на комментарии публики (фото)

Ребекка Лус призналась, как воспринимает негативную реакцию поклонников футболиста после выхода документального сериала о нем.

46-летняя бывшая нидерландская модель Ребекка Лус отреагировала на комментарии публики после того, как столкнулась с негативной реакцией после выхода сериала от "Netflix" о футболисте Дэвиде Бекхэме, 48, любовницей которого она была в 2004 году.

В документальной картина Дэвид Бекхэм и его жена Виктория размышляли о последствиях и о том, как им пришлось адаптироваться к жизни в Мадриде, когда в 2004 году стало известно о его вероятном романе с личной помощницей Ребеккой.

Почти 20 лет спустя нидерландская модель снова столкнулась с критикой, и многие обратились к социальным сетям, чтобы поделиться своими мыслями и осуждениями женщины. Несмотря на негативную реакцию, некоторые стали на защиту Лус.

Мама двоих детей поделилась фотографией, на которой она занимается йогой, написав: "Привет, октябрь. Отпустите и найдите силы в горах жизни". Как известно, Ребекка сейчас ведет совсем другую жизнь учителя йоги в Норвегии и воспитывает двух сыновей, которых называет викингами.

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Ребекка Лус

Один поклонник обратился к ее комментариям в Instagram и сказал: "Надеюсь, в свете всего этого с вами все в порядке, дорогая, и искренне надеюсь, что все хорошо относятся к вам в эти дни xxx", на что Ребекка ответила эмодзи с красным сердцем.

Другой написал: "Некоторые комментарии здесь отвратительны!!! Будьте сильными. У вас прекрасная жизнь с вашей замечательной семьей, которая, в отличие от других, не должна заполнять пробелы, привлекая Netflix!!! Xx".

Фото: Скріншот

На что Ребекка ответила: "Спасибо, я воспринимаю неприятные комментарии как можно с большим юмором".

Напомним, Дэвид Бекхэм заставил Викторию оправдываться во время съемок документального сериала.

Также Фокус писал о признании Дэвида Бекхэма, как он едва не потерял семью в начале 2000-х.