Кровать за 600 тысяч долларов: на чем спят Анджелина Джоли и Том Круз

Кровати шведского бренда производятся вручную из конского волоса.

Найдены самые дорогие и, вероятно, самые удобные кровати в мире. Именно на таких спят звезды вроде Тома Круза, Дрейка и Бейонсе. Шведский продавец кроватей Hästens продает свои кровати ручной работы за 600 тысяч долларов, и называет их "инструментами для сна". Об этом пишет Daily Mail.

Наверняка многие задавались вопросом, на чем спят богачи и звезды. И оказалось, что кровати для селебрити производят в Швеции. Стоимость их может достигать 600 тысяч долларов.

Даже некоторые отели по всему миру предлагают специальные люксы с кроватями Hästens.

На такой кровати спят Джоли и Том Круз Фото: Facebook Hästens

Шведский продавец кроватей Hästens продает свои кровати ручной работы, которые называет "инструментами для сна", за баснословные деньги, и они продаются как горячие пирожки. По слухам, на таких кроватях спят многие знаменитости, среди которых Бейонсе, Брэд Питт, Дрейк, Том Круз и Анджелина Джоли.

Кровати, которые имеют характерный клетчатый узор, стоят от 25 000 долларов США и содержат натуральный конский волос. Они рассчитаны на длительный срок службы, а компания Hästens, основанная в 1852 году в Кепинге в шведском графстве Вестманланд, предлагает 25 лет гарантии.

Фото: Facebook Hästens

Самые звездные кровати производятся вручную Фото: Facebook Hästens

Цитата из новой книги генерального директора Hästens Яна Райда, которая выйдет в свет в январе, гласит: "Мы действительно не знаем, сколько лет может прослужить кровать Hästens. Мы видели кровати Hästens, которым более ста лет".

Делая столь значительные инвестиции, компания Hästens хочет, чтобы ее клиенты были уверены, что они готовы совершить покупку.

Прежде чем совершить покупку, покупателям предлагается "по-настоящему опробовать кровать". То есть они могут провести постельный тест: укутаться в одеяло и подремать прямо в магазине.

В компании также рекомендуют клиентам вернуться и опробовать кровать во второй раз. Там отмечают, что "невозможно потратить слишком много времени на проверку кровати, на которой вы будете спать всю оставшуюся жизнь". После покупки кровати требуется техническое обслуживание. Чтобы поддерживать кровать в наилучшем состоянии, рекомендуется переворачивать матрас на 180 градусов через определенные промежутки времени, чтобы спальная поверхность адаптировалась к вашему телу и положению во время сна.

Магазин самых звездных кроватей Фото: Facebook Hästens

Бутики компании находятся во многих мировых столицах, а в португальском городе Коимбра находится спа-центр Hästens Sleep – бутик-отель CBR, где все 15 номеров украшены кроватями Hästens.

В Лондоне есть The Infinity Suite в The Langham, который "украшен кроватью Hästens 2000T", которая, как уверяют, состоит из 37 слоев и более 200 килограммов тщательно отобранных материалов".

Самые звездные кровати производятся вручную Фото: Facebook Hästens

А в Нью-Йорке в отеле Lotte New York Palace есть Hästens Ultimate Sleep Suite , где гости могут выбрать одну из трех разных кроватей Hästens для сна. Стоимость номера составляет от 10 000 долларов за ночь.

Напомним, ранее Фокус писал о том, где спят Кейт Миддлтон и принц Уильям.