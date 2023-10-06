Странное место для спальни: где спят принц Уильям и Кейт Миддлтон

У принца и принцессы Уэльских есть квартира в Кенсингтонском дворце в Лондоне, а также они живут в Аделаида-коттедж и загородном имении Анмер-холле.

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Принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям живут в коттедже "Аделаида" со своими тремя детьми принцем Джорджем , принцессой Шарлоттой и принцем Луи уже больше года. Тем не менее у этих членов королевской семьи по-прежнему есть лондонская база в квартире 1А внутри Кенсингтонского дворца, где они могут остановиться, когда приезжают на официальные мероприятия. Но в королевских резиденциях у них странно расположены спальни. Необычно для тех, кто не принадлежит к королевской семье. Об этом пишет Hello Magazine.

Считается, что внутри своей царственной обители королевская чета спит на первом этаже, а не наверху, как большинство людей, поскольку верхний этаж отведен для персонала. Ранее это было обычным делом. Но сейчас прислуга не живет постоянно в доме работодателей, так что теперь на верхних этажах у людей чаще всего обустроены спальни.

Королевская семья Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В их окружение входит королевская няня Мария Тереза ​​Туррион Борралло, которая работает полный рабочий день на членов королевской семьи, ухаживая за их тремя детьми.

Конечно, поклонники королевской семьи никогда не видели личных спален пары, но им удалось заглянуть в другие части их потрясающего жилища.

Когда Обама приехал к ним в гости, Уэльсы (тогда Кембриджи) опубликовали фотографии, на которых тогдашнего президента США и первую леди приветствуют в их королевском доме.

Их гостиная очень типична для стандартного дворца, со старинной мебелью, золотыми аксессуарами и множеством антикварных предметов.

Довольно неожиданно сообщалось, что спальни их детей были украшены мебелью IKEA.

В 2018 году во время посещения Национального музея архитектуры и дизайна в Стокгольме принцесса Кейт рассказала руководителю отдела дизайна IKEA Маркусу Энгману, что она решила обставить комнату принца Джорджа мебелью IKEA. Пара также решила сделать то же самое со своей дочерью принцессой Шарлоттой, и мы можем только предполагать, что-то же произошло и с маленьким принцем Луи.

Принц Чарльз принимает чету Зеленских в Кенсингтонском дворце Фото: Getty Images

Естественно, Маркус был вне себя от радости и сказал: "Я горжусь тем, что мы можем удовлетворить потребности каждого. Именно этого мы хотим: чтобы IKEA создавалась для покупателей по всему миру, как для членов королевской семьи, так и для обычных людей".

Считается, что королевская чета выбрала популярный бренд из-за его долговечности. Но на что похожа их собственная спальня, остается только гадать.

Уэльсы — не единственные члены королевской семьи со странными спальными правилами. Так, король Чарльз и королева Камилла спят в разных комнатах.

Сообщается, что у королевской четы три спальни; по одной на каждого и одна общая. Король Чарльз страдает от старых травм от поло, так что предпочитает спать в одиночестве.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

В сериале "Корона" показали, что покойная королева Елизавета II и ее муж принц Филипп не спали в одной кровати или даже в одной комнате, что изначально породило убеждение, что королевские пары не спят в одной постели.

Зара Тиндалл и Питер Филлипс живут с матерью Зары, принцессой Анной. Также в имении Гэткомб-парк есть апартаменты для брата Зары, Питера Филлипса.

Принцесса Анна в своем доме Фото: Getty Images

Для большинства людей это может быть кошмарным сценарием, но условия проживания в Гэткомб-парке явно подходят для сплоченной семьи, и 730 акров земли, вероятно, тоже этому способствуют.

Размышляя о том, каким замечательным было взросление в поместье в Глостершире, Зара сказала: "Это было прекрасное место, где можно было расти среди лошадей, ухаживать за животными. Это действительно удивительная жизнь, когда ты постоянно находишься на улице", — сказала она.

Сара Фергюсон живет со своим бывшим мужем, опальным принцем Эндрю. Бывшая пара объявила о расставании в 1996 году, но осталась вместе жить в Royal Lodge в Виндзоре и находится в прекрасных отношениях ради своих дочерей принцессы Беатрис и принцессы Евгении.

Сара Фергюсон с дочками Фото: Instagram sarahferguson15

Доказывая, что они самые дружелюбные из бывших, дуэт даже вместе присматривает за покойным корги королевы.

"Все, что я могу сказать, это то, что мы довольны тем, как мы живем сейчас. Мы всегда говорим, что мы самая счастливая разведенная пара в мире. Мы разведены, но вместе. Мы – родители, которые поддерживают друг друга и верят, что семья – это все. Я горжусь той работой, которую мы проделали вместе, воспитывая наших детей и поддерживая крепкую семейную ячейку. Наши девизы – общение, компромисс и сострадание", — сообщила Сара Фергюсон.