Дивне місце для спальні: де сплять принц Вільям і Кейт Міддлтон

У принца і принцеси Уельських є квартира в Кенсингтонському палаці в Лондоні, а також вони живуть в Аделаїда-котеджі і заміському маєтку Анмер-холлі.

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Принцеса Уельська та її чоловік принц Вільям живуть у котеджі "Аделаїда" зі своїми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї — вже більше року. Проте у цих членів королівської сім'ї, як і раніше, є лондонська база у квартирі 1А всередині Кенсингтонського палацу, де вони можуть зупинитися, коли приїжджають на офіційні заходи. Але в королівських резиденціях у них дивно розташовані спальні. Незвично для тих, хто не належить до королівської сім'ї. Про це пише Hello Magazine.

Вважається, що всередині своєї царственої обителі королівське подружжя спить на першому поверсі, а не нагорі, як більшість людей, оскільки верхній поверх відведено для персоналу. Раніше це було звичайною справою. Але зараз прислуга не живе постійно в будинку роботодавців, тож тепер на верхніх поверхах у людей найчастіше облаштовані спальні.

Королівська родина Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У їхнє оточення входить королівська няня Марія Тереза Турріон Борралло, яка працює повний робочий день на членів королівської сім'ї, доглядаючи за їхніми трьома дітьми.

Звісно, шанувальники королівської сім'ї ніколи не бачили особистих спалень пари, але їм вдалося зазирнути в інші частини їхнього приголомшливого житла.

Коли Обама приїхав до них у гості, Вельси (тоді Кембриджі) опублікували світлини, на яких тодішнього президента США та першу леді вітають у їхньому королівському домі.

Їхня вітальня дуже типова для стандартного палацу, зі старовинними меблями, золотими аксесуарами і безліччю антикварних предметів.

Досить несподівано повідомлялося, що спальні їхніх дітей були прикрашені меблями IKEA.

У 2018 році під час відвідування Національного музею архітектури та дизайну в Стокгольмі принцеса Кейт розповіла керівнику відділу дизайну IKEA Маркусу Енгману, що вона вирішила обставити кімнату принца Джорджа меблями IKEA. Пара також вирішила зробити те ж саме зі своєю донькою принцесою Шарлоттою, і ми можемо тільки припускати, щось саме сталося і з маленьким принцом Луї.

Принц Чарльз приймає подружжя Зеленських у Кенсингтонському палаці Фото: Getty Images

Природно, Маркус був у нестямі від радості і сказав: "Я пишаюся тим, що ми можемо задовольнити потреби кожного. Саме цього ми хочемо: щоб IKEA створювалася для покупців по всьому світу, як для членів королівської сім'ї, так і для звичайних людей".

Вважається, що королівське подружжя обрало популярний бренд через його довговічність. Але на що схожа їхня власна спальня, залишається тільки гадати.

Уельси — не єдині члени королівської сім'ї з дивними спальними правилами. Так, король Чарльз і королева Камілла сплять у різних кімнатах.

Повідомляють, що в королівського подружжя три спальні; по одній на кожного і одна спільна. Король Чарльз страждає від старих травм від поло, тож воліє спати на самоті.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty Images

У серіалі "Корона" показали, що покійна королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп не спали в одному ліжку або навіть в одній кімнаті, що спочатку породило переконання, що королівські пари не сплять в одному ліжку.

Зара Тіндалл і Пітер Філліпс живуть із матір'ю Зари, принцесою Анною. Також у маєтку Геткомб-парк є апартаменти для брата Зари, Пітера Філліпса.

Принцеса Анна у своєму будинку Фото: Getty Images

Для більшості людей це може бути кошмарним сценарієм, але умови проживання в Геткомб-парку явно підходять для згуртованої сім'ї, і 730 акрів землі, ймовірно, теж цьому сприяють.

Розмірковуючи про те, яким чудовим було дорослішання в маєтку в Глостерширі, Зара сказала: "Це було прекрасне місце, де можна було рости серед коней, доглядати за тваринами. Це справді дивовижне життя, коли ти постійно перебуваєш на вулиці", — сказала вона.

Сара Фергюсон живе зі своїм колишнім чоловіком, опальним принцом Ендрю. Колишня пара оголосила про розставання 1996 року, але залишилася разом жити в Royal Lodge у Віндзорі і перебуває в прекрасних стосунках заради своїх дочок принцеси Беатріс і принцеси Євгенії.

Сара Фергюсон із доньками Фото: Instagram sarahferguson15

Доводячи, що вони найдружніші з колишніх, дует навіть разом доглядає за покійним коргі королеви.

"Усе, що я можу сказати, це те, що ми задоволені тим, як ми живемо зараз. Ми завжди говоримо, що ми найщасливіша розлучена пара у світі. Ми розлучені, але разом. Ми — батьки, які підтримують одне одного і вірять, що сім'я — це все. Я пишаюся тією роботою, яку ми виконали разом, виховуючи наших дітей і підтримуючи міцний сімейний осередок. Наші девізи — спілкування, компроміс і співчуття", — повідомила Сара Фергюсон.