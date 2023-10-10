"Без обид": Потап записал видеообращение с извинениями перед поклонниками (видео)

Потап заявил, что многие знакомые и друзья волнуются, все ли с ним нормально.

Украинский продюсер и рэпер Потап после серии неоднозначных видео в TikTok записал видеообращение с извинениями перед всеми людьми, кого огорчил или обидел своими действиями.

Он признался, что многие знакомые и друзья волнуются, все ли с ним нормально после того, как он разместил в социальных сетях серию видеороликов, в которых зачитал рэп об украинцах за рубежом, исполнил кавер на трек американской певицы Doja Cat и читал рэп в душе.

По словам Потапа, таким образом он хотел ответить хейтерам. Сейчас с ним все в порядке. Рэпер подчеркнул, что хочет извиниться за то, что "наделал шума". Просто таким образом хотел привлечь внимание к своей личности и творчеству.

"Много наделал шума, много новостей, много вопросов получаю от друзей и знакомых, все в порядке или нет. Все в порядке, все нормально. Хотел бы привлечь ваше внимание к творчеству и персоне, но понял сейчас, по вашей реакции, что не ко времени. Поэтому хочу извиниться перед теми, кого я огорчил или обидел. И закончить на этом. Без обид", — сказал он в новом видео. Свой пост он подписал лаконично: "Все!".

Поклонники отреагировали на видеообращение Потапа и оставили следующие комментарии:

"Забейте на хейт, он всегда был, есть и будет, к сожалению. Творите, любите и любите!";

"Не знаю что произошло, как и многие другие)))) но вас уважаю, и эти ваши слова вызывают еще большее уважение, творите дальше, успехов)";

"Только сильный человек может извиниться, даже когда не виноват. Respect";

"Все нормально. Не расстраивайтесь. Просто сейчас всем трудно, люди срываются друг на друга что понятно. В любом случае желаю вам успехов и творческого вдохновения";

"Хочу поддержать. Так бы политиков хейтили как артистов. Еще и по сути ни за что. Держитесь";

"Мы все в первую очередь люди, и каждый может ошибиться. Нужно идти дальше,война многих людей изменила. Пусть каждый начнет с себя...".

Напомним, 28 августа сообщалось о том, что Позитив впервые признался, что испортило его дружбу с Потапом. Певец рассказал в интервью, что этому поспособствовали несколько факторов.