Прогулка по Подолу: Потап поделился романтичным селфи с Настей Каменских (фото)

Звезды украинского шоу-бизнеса прогулялись улицами вечернего Киева.

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Украинский продюсер, рэпер и композитор Потап поделился новой совместной фотографией со своей женой, певицей Настей Каменских. 5 октября он опубликовал в Instagram снимок, сделанный во время вечерней прогулки по Подолу в Киеве.

"А без Подола Киев невозможен", — подписал фотографию Потап.

Для прогулки Каменских и Потап выбрали лук в черном цвете, Настя была с минимальным макияжем.

Поклонники так прокомментировали снимок пары:

"И без вас Киев невозможен! Такие котики, обожаю вас";

"Какая красивая пара! Мои кумиры, без сомнения. Люблю вас обоих";

"Самая красивая пара Украинского шоу бизнеса! Люблю Вас!";

"Суперовые!! Когда же мы дождемся новостей что Настюша беременна?!";

"Красивые!!!Счастья вам и мирного неба!!!!";

"Дай Бог вам счастья и здоровья. Вы очень классные";

"Классные ребята- обожаю их";

"Старый постарел. Настенька молодеет, обнял от души".

Что известно о Потапе и Насте Каменских

Алексей Андреевич Потапенко, более известный как Потап — украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины (2020), тренер вокального шоу на 1+1 "Голос країни", а также учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment[. Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен.

Настя Каменских, полное имя Анастасия Алексеевна Каменских — украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор" и шоу "Голос страны". С 2017 года выступает под псевдонимом NK.

Пара в браке с 2019 года.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что певица Настя Каменских без мужа Потапа, но с певицей SWOIIA посетила церемонию музыкальной премии.