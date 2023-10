Галь Гадот могут призвать в армию: звезда призвала поддержать Израиль

Звезда "Чудо-женщины" служила в Армии обороны Израиля боевым инструктором.

Актриса Галь Гадот сделала несколько заявлений после нападения ХАМАС на Израиль. Уроженка Петах-Тиквы говорит, что "мир не может сидеть сложа руки, когда происходят эти ужасающие террористические акты". А тем временем таблоиды пишут, что Галь могут призвать в армию через 16 лет после службы в ЦАХАЛе. Об этом пишет Daily Mail.

Галь Гадот потребовала, чтобы мир не "сидел на заборе" во время войны между Израилем и Палестиной после того, как сотни людей были убиты в результате террористической атаки в субботу, 7 октября.

38-летняя актриса "Чудо-женщины" служила в Силах обороны Израиля в качестве боевого инструктора более десяти лет назад, что заставило некоторых задуматься, можно ли ее призвать воевать в войне с ХАМАСом.

На выходных бывшая Мисс Израиль 2004 была одной из первых голливудских звезд, поддержавших Израиль. Она написала: "Я поддерживаю Израиль, и вы тоже должны это сделать. Мир не может сидеть на заборе (сидеть, сложа руки), когда происходят эти ужасающие террористические акты!".

Пост Галь Гадот

Звезда также попросила своих фанатов пожертвовать средства для тех, кто пострадал от терактов, произошедших в выходные.

Гадот поделилась видео воскресного выступления U2 в зале "Сфера" в Лас-Вегасе, где группа посвятила свою песню Pride (In the Name of Love) сотням меломанов, убитых и похищенных на музыкальном фестивале в Израиле в субботу.

38-летняя звезда "Чудо-женщины" более десяти лет назад служил в Армии обороны Израиля боевым инструктором. Она служила два года, что является обязательным для израильтян, и сказала, что служба в армии помогла ей обрести дисциплину и навыки командной работы, которые она теперь применяет в кинопроизводстве.

Все граждане Израиля могут быть призваны воевать, поскольку страна вступает в то, что эксперты назвали худшим конфликтом между Израилем и Палестиной за последние десятилетия.

Около 300 000 израильских резервистов уже призваны присоединиться к силам ЦАХАЛа.

Неясно, была ли звезда призвана в резерв.

Гадот и другие звезды, такие как Кайли Дженнер, Мадонна и Эми Шумер, подверглись оскорблениям в Интернете со стороны пропалестинских пользователей социальных сетей после того, как выразили поддержку еврейской нации. Некоторые даже требовали бойкотировать актрису.

Более 700 израильских солдат и мирных жителей были застрелены или погибли в результате ракетных обстрелов, устроенных палестинскими боевиками в субботу. Около 260 человек были убиты в первые часы атаки. Все они были посетителями музыкального фестиваля Nova, который проходил в пустыне Негев.

В ответ Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) и военно-воздушные силы нанесли по сектору Газа воздушные удары и ракетные удары, заявив, что за последние два дня они поразили более 1000 объектов ХАМАС.

Теперь министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что власти отключат электричество в секторе Газа и заблокируют ввоз продовольствия и топлива, заявив, что его войска "борются с варварами и будут реагировать соответствующим образом".