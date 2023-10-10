Стало известно, что происходит между Джиджи Хадид и Брэдли Купером (фото)

Пару впервые заметили на свидании в сентябре 2023 года. После этого в сети активно заговорили об их романе.

28-летняя супермодель Джиджи Хадид и 48-летний актер Брэдли Купер "развлекаются" вместе. Об этом пишет People.

После того, как за последние несколько дней звезду подиумов и бывшего бойфренда Ирины Шейк дважды заметили вместе в Нью-Йорке, источник рассказал, что они наслаждаются знакомством, но пока что не вступают в серьезные отношения.

"Они веселятся", — рассказывает инсайдер. "Она независима, занята, и ее дни наполнены обязанностями, поэтому я не вижу, чтобы что-то серьезное происходило сразу, если вообще происходило".

Впрочем, источник признался, что молодая мама "некоторое время была влюблена в [Купера]" и, возможно, готова к чему-то большему, чем просто дружба с 48-летним голливудским актером.

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Джиджи Хадид и Брэдли Купер

"[У них] есть общие вещи, так что можно наблюдать за прогрессом", — продолжает источник. "Сейчас это кажется чрезвычайно непринужденным, но у них обоих есть дети, большая карьера, занятая жизнь и они понимают, что такое жизнь в этих кругах".

Также стало известно, что модель палестинского происхождения имеет интерес к актерскому мастерству, которое может стать точкой связи для нее и Купера. Кроме этого, Джиджи воспитывает дочь Хай от певца Зейна Малика, а Брэдли — дочь Лею от модели Ирины Шейк.

Джиджи Хадид Фото: gigihadid

Напомним, в каких отношениях были Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо на конец лета 2023 года.

Также Фокус писал о свидании Джиджи Хадид с известным продюсером.