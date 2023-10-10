Меган Маркл сделала селфи с фанатами (фото)

Поклонники экс-актрисы рассказали о встрече с ней.

Меган Маркл сделала селфи с фанатами в Лос-Анджелесе. Снимком поклонница герцогини Сассекской делится в своем Instagram.

"Приземлились в Лос-Анджелесе и по дороге на ужин мы встретили Меган Маркл. Совсем тихая и очень дружеская, приятная беседа. #losangeles#meghanmarkle", — прокомментировала пользовательница сети фото с женой принца Гарри.

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На снимке бывшая американская актриса позировала в полосатой светлой рубашке, которую дополнила темными солнцезащитными очками. Волосы Меган были собраны. Она улыбалась, глядя в камеру.

Меган Маркл с поклонниками

"Гарри был с ней?", "Я фанат! Совершенно удивительная женщина", "Красотка❤️ так счастлива видеть ее жизнь и свободное возвращение в родной город", "Я люблю ее! Она такая элегантная", — реагируют на селфи с королевской персоной пользователи сети.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. Сейчас они воспитывают двух общих детей — принца Арчи и принцессу Лилибет. В 2020 пара сложила королевские обязанности и перебралась в США.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл не покидает мыслей о политических амбициях.

Также Фокус писал о романтической поездке герцогов Сассекских в Португалию.