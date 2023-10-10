"Они меня не поддерживают": актер Павел Вишняков рассказал о родственниках из Беларуси

По словам актера Вишнякова, в общении с родственниками из Беларуси тема войны России против Украины — табу.

Белорусский и украинский актер театра и кино Павел Вишняков рассказал, как его родные из Беларуси относятся к войне в Украине и к тому, что он уже много лет живет в Киеве. Об этом он 10 октября сообщил в интервью УНИАН.

По его словам, он продолжает общаться со своими белорусскими родственниками. Однако в разговорах они не затрагивают тему войны. Актер считает, что таким образом они могут сохранить хоть какую-то связь. "Они меня не поддерживают", — признался Вишняков.

До войны РФ против Украины Павел был востребованным актером, но с 24-го февраля 2022 года его жизнь кардинально изменилась. Он сознательно отказался от съемок и основал благотворительный фонд, который помогает украинским военным, парамедикам и детям.

Павел рассказал, что переехал в Украину еще в 2015 году. До этого он жил в Беларуси и неоднократно бывал в Российской Федерации, однако оставаться там не захотел.

"За два года до этого (до переезда — ред.) мы снимали в Киеве сериал, и я собственными глазами видел, что происходит на Майдане, за что и против кого борются украинцы. Но когда после съемок уехал в Беларусь и Россию, то услышал, как там искажают информацию, как в российских СМИ врут о событиях в Украине. Тогда понял, что жить в РФ не хочу", — сообщил Вишняков.

Что известно о Павле Вишнякове

Павел Михайлович Вишняков— белорусский и украинский актер театра и кино. Родился 10 июня 1983 года в городе Могилев, Белоруссия. Был актером актер Белорусского государственного музыкального театра, Национального академического театра им. Янки Купалы и Национального академического драматического театра М. Горького.

Фото: Википедия

Он сыграл в таких фильмах и сериалах как "Опер по вызову", "Певица", "Возвращение Мухтара", "Наседка", "Женские секреты", "Женский доктор", "Суд идет!", "Под защитой", "Спросите у осени" и других.

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