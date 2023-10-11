11 октября 2023 года: святого Филиппа - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя лениться и брать взаймы.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Филиппа. Он был апостолом, ученики Иисуса Христа избрали его диаконом. Во времена гонений за христианами Филипп покинул Иерусалим и ушел проповедовать. Он рассказывал о Христе, а также творил чудеса и исцелял больных, благодаря чему многие язычники поверили в Бога.

Что нельзя делать 11 октября:

стирать;

лениться;

брать взаймы.

Народные поверья и приметы:

утром пошел снег – зима будет морозной;

на деревьях шелестят высохшие листья – к снегопаду;

куры рано сели на насест – ждите мороз;

опустился туман – к оттепели.

День ангела празднуют:

Александр, Анатолий, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Зинаида, Виктория.

Родились в этот день:

1672 год – Филипп Орлик, гетман Войска Запорожского;

1992 год — Карди Би, американская певица и актриса.

А также в этот день:

1881 год – американец Хьюстон Дэвид получает патент на первую фотопленку;

1887 год – американский изобретатель Томас Эдисон получает патент на электрическую машину для подсчета голосов на выборах;

1921 год – на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создают независимую от русской православной церкви Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ);

2018 год – Вселенский Патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви.