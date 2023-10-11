Топ-7 скрытых причин усталости, которые никак не связаны со сном

Усталость будет вашим спутником, если вы плохо спите и не досыпаете положенные семь-девять часов. Но бывает так, что усталость и отсутствие сил никак не связаны с продолжительностью сна.

Возможно, вы имеете дело с психическим или физическим заболеванием, и в этом случае очень важно прислушиваться к признакам истощения вашего организма и вовремя обращаться за профессиональной помощью. Что же такое усталость и какие существуют скрытые причин, по которым вы можете испытывать эти ощущения. Об этом пишет EatingWell.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Фото: Getty Images

Чувство усталости может быть результатом физических или психических процессов в организме, а часто и того, и другого, говорит доктор медицинских наук, врач-терапевт Уильям В. Ли. С физической стороны это могут быть:

утомление от недостатка сна;

мышечная усталость после интенсивных тренировок.

истощенные запасы энергии. Недостаточное питание и гидратация могут привести к ощущению нехватки топлива. Дефицит микроэлементов также может вызвать у вас чувство газообразования.

гормональные сбои. Это может повлиять на естественную выработку мелатонина в организме, что влияет на циркадный ритм.

В психологическом пространстве усталость может проявляться из-за:

нарушение нормальной активности нейромедиаторов;

психическое расстройство, которое снижает настроение и, как следствие, энергию;

чрезмерный стресс. У кого есть время на физическую энергию, когда вы пытаетесь потушить столько психологических пожаров

эмоционально истощающая обстановка или ситуации.

Если вы чувствуете себя утомленным слишком часто, причиной может быть один из этих факторов.

Обезвоживание

Фото: Freepik

У слишком занятых людей, которые часто чувствуют усталость без явной причины, частой проблемой является обезвоживание.

"Занятые люди иногда забывают пить достаточно воды в течение дня. Когда вы обезвожены, ваше кровяное давление может упасть. Это означает, что к мозгу и мышцам поступает меньше крови, что приводит к ощущению усталости", — говорит Ли.

Решение: пейте больше воды и ешьте больше продуктов, которые содержат воду. Вы должны пить столько жидкости, чтобы ваша моча имела светло-желтый оттенок.

Дисбаланс питательных веществ

"Несбалансированное питание становится все более процветающим, и многие люди не потребляют достаточно калорий для удовлетворения своих ежедневных энергетических потребностей", — объясняет диетолог Патрисия Баннан. В результате "низкий уровень железа, витамина D и витамина B12 может вызвать у вас чувство усталости, беспокойства и слабости".

Решение: сосредоточьтесь на балансе, советует Баннан: "Лучший подход к питанию для получения постоянной энергии — это включать в каждый прием пищи смесь сложных углеводов, полезных жиров и нежирных белков".

Стресс и тревога

Фото: Freepik

"Хотя тревога может проявляться в виде "заведенности" или циклических мыслей, это истощает вашу энергию и может также привести к ощущению усталости. Тревожный ум изо всех сил пытается отдохнуть. Это все равно, что оставить машину на холостом ходу ночью вместо того, чтобы выключить двигатель", — объясняет Баннан.

Решение: найдите устойчивое положение и сосредоточьтесь на своем дыхании. Это поможет вам восстановить концентрацию. "Оптимальное дыхание — это глубокий вдох животом. Когда вы находитесь в состоянии стресса или беспокойства, дыхание часто остается поверхностным и сосредоточенным в груди, а это требует больше энергии и доставляет меньше кислорода", — говорит эксперт.

Дыхание животом, также известное как диафрагмальное дыхание, может помочь регулировать нервную систему и снизить физиологическую реакцию организма на стресс. В следующий раз, когда вы почувствуете, что стресс или беспокойство отнимают у вас энергию, положите руку на живот и сосредоточьтесь на глубоком дыхании.

Депрессия

Многие другие люди испытывают некоторые симптомы депрессии без официального диагноза. "Тот, кто находится в депрессии, скорее всего, будет чувствовать себя усталым, потерявшим мотивацию и изнуренным", — говорит Ли.

Решение: лучший способ справиться с усталостью, связанной с депрессией, — это лечить саму депрессию, советует Ли: "Это можно сделать, используя комбинацию методов, включая терапию, прием антидепрессантов, улучшение диеты и образа жизни, а также получение помощи специалиста для устранения триггеров депрессии".

Обратитесь к врачу, чтобы составить индивидуальный план лечения и получить направление к психологу, психиатру, терапевту или консультанту.

Беременность или гормональный дисбаланс

Фото: Freepik

Усталость — один из наиболее распространенных симптомов гормонального дисбаланса, — делится Баннан. Низкий уровень прогестерона может мешать вашему сну, а высокий уровень может вызвать усталость. Эстрогенные сдвиги, которые происходят вместе с менопаузой, также могут нанести ущерб сну и энергии.

"Беременность, грудное вскармливание, послеродовой период, лечение бесплодия и менструальный цикл — это американские горки для ваших гормонов, из-за которых ваш уровень энергии достигает пика и резко падает; часто без предварительного уведомления", — говорит Баннан.

Решение: ваш лучший план атаки — поговорить со своим лечащим врачом или акушером-гинекологом, — объясняет доктор медицинских наук Филип Дж. Коззи. При необходимости они могут взять анализ крови и составить план действий, который поможет вернуть уровень гормонов и энергии в нужное русло.

Анемия

"При меньшем количестве кислорода внутри вы чувствуете большую усталость. Анемия может быть вызвана кровотечением, в том числе обильным менструальным кровотечением, заболеванием почек, хроническими заболеваниями, такими как рак и дефицит железа", — говорит Ли.

Анемия особенно распространена среди женщин в пременопаузе, людей с расстройствами пищеварения и тех, кто не ест достаточно пищевых источников железа.

Решение: Лечение усталости, связанной с анемией, заключается в устранении причин самой анемии, которая часто связана с железом. Врач может помочь вам установить точную причину. Простой анализ крови может диагностировать анемию. Затем ваш врач может порекомендовать вам добавки железа и скорректировать питание.

Хронические заболевания

Фото: Pexels

Существует также множество заболеваний, таких как сердечная недостаточность, фибромиалгия, аутоиммунные заболевания, заболевания щитовидной железы, заболевания почек, заболевания печени и многие другие, которые могут вызвать хроническую усталость.

Решение: крайне важно получить индивидуальное лечение для вашего конкретного состояния, как для лечения самого заболевания, так и для лечения связанной с ним усталости. Поэтому важно регулярно проводить чекапы организма и посещать врача.

Как отличить обычную усталость от хронической?

Усталость, как правило, является довольно временным, субъективным состоянием, и ее часто можно свести к минимуму с помощью определенных поведенческих изменений, таких как сон, режим питания и баланс между работой и личной жизнью.

Это сильно отличается от синдрома хронической усталости, также называемого миалгическим энцефаломиелитом (МЭ), который длится более шести месяцев и не проходит при постельном режиме или снижении повседневной активности менее чем на 50%.

Помимо чувства крайней усталости, люди, страдающие синдромом хронической усталости, часто испытывают боли в мышцах и суставах, затуманенность сознания, трудности с концентрацией внимания, ухудшение памяти, учащенное сердцебиение и головокружение.

Напомним, усталость, тошнота и онемение рук: 5 признаков и симптомов дефицита магния.

Ранее Фокус писал о том, как справиться со стрессом: 4 способа снизить уровень кортизола естественным путем.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.