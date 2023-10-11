Топ-7 скрытых причин усталости, которые никак не связаны со сном
Усталость будет вашим спутником, если вы плохо спите и не досыпаете положенные семь-девять часов. Но бывает так, что усталость и отсутствие сил никак не связаны с продолжительностью сна.
Возможно, вы имеете дело с психическим или физическим заболеванием, и в этом случае очень важно прислушиваться к признакам истощения вашего организма и вовремя обращаться за профессиональной помощью. Что же такое усталость и какие существуют скрытые причин, по которым вы можете испытывать эти ощущения. Об этом пишет EatingWell.
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Чувство усталости может быть результатом физических или психических процессов в организме, а часто и того, и другого, говорит доктор медицинских наук, врач-терапевт Уильям В. Ли. С физической стороны это могут быть:
- утомление от недостатка сна;
- мышечная усталость после интенсивных тренировок.
- истощенные запасы энергии. Недостаточное питание и гидратация могут привести к ощущению нехватки топлива. Дефицит микроэлементов также может вызвать у вас чувство газообразования.
- гормональные сбои. Это может повлиять на естественную выработку мелатонина в организме, что влияет на циркадный ритм.
В психологическом пространстве усталость может проявляться из-за:
- нарушение нормальной активности нейромедиаторов;
- психическое расстройство, которое снижает настроение и, как следствие, энергию;
- чрезмерный стресс. У кого есть время на физическую энергию, когда вы пытаетесь потушить столько психологических пожаров
- эмоционально истощающая обстановка или ситуации.
Если вы чувствуете себя утомленным слишком часто, причиной может быть один из этих факторов.
Обезвоживание
У слишком занятых людей, которые часто чувствуют усталость без явной причины, частой проблемой является обезвоживание.
"Занятые люди иногда забывают пить достаточно воды в течение дня. Когда вы обезвожены, ваше кровяное давление может упасть. Это означает, что к мозгу и мышцам поступает меньше крови, что приводит к ощущению усталости", — говорит Ли.
Решение: пейте больше воды и ешьте больше продуктов, которые содержат воду. Вы должны пить столько жидкости, чтобы ваша моча имела светло-желтый оттенок.
Дисбаланс питательных веществ
"Несбалансированное питание становится все более процветающим, и многие люди не потребляют достаточно калорий для удовлетворения своих ежедневных энергетических потребностей", — объясняет диетолог Патрисия Баннан. В результате "низкий уровень железа, витамина D и витамина B12 может вызвать у вас чувство усталости, беспокойства и слабости".
Решение: сосредоточьтесь на балансе, советует Баннан: "Лучший подход к питанию для получения постоянной энергии — это включать в каждый прием пищи смесь сложных углеводов, полезных жиров и нежирных белков".
Стресс и тревога
"Хотя тревога может проявляться в виде "заведенности" или циклических мыслей, это истощает вашу энергию и может также привести к ощущению усталости. Тревожный ум изо всех сил пытается отдохнуть. Это все равно, что оставить машину на холостом ходу ночью вместо того, чтобы выключить двигатель", — объясняет Баннан.
Решение: найдите устойчивое положение и сосредоточьтесь на своем дыхании. Это поможет вам восстановить концентрацию. "Оптимальное дыхание — это глубокий вдох животом. Когда вы находитесь в состоянии стресса или беспокойства, дыхание часто остается поверхностным и сосредоточенным в груди, а это требует больше энергии и доставляет меньше кислорода", — говорит эксперт.
Дыхание животом, также известное как диафрагмальное дыхание, может помочь регулировать нервную систему и снизить физиологическую реакцию организма на стресс. В следующий раз, когда вы почувствуете, что стресс или беспокойство отнимают у вас энергию, положите руку на живот и сосредоточьтесь на глубоком дыхании.
Депрессия
Многие другие люди испытывают некоторые симптомы депрессии без официального диагноза. "Тот, кто находится в депрессии, скорее всего, будет чувствовать себя усталым, потерявшим мотивацию и изнуренным", — говорит Ли.
Решение: лучший способ справиться с усталостью, связанной с депрессией, — это лечить саму депрессию, советует Ли: "Это можно сделать, используя комбинацию методов, включая терапию, прием антидепрессантов, улучшение диеты и образа жизни, а также получение помощи специалиста для устранения триггеров депрессии".
Обратитесь к врачу, чтобы составить индивидуальный план лечения и получить направление к психологу, психиатру, терапевту или консультанту.
Беременность или гормональный дисбаланс
Усталость — один из наиболее распространенных симптомов гормонального дисбаланса, — делится Баннан. Низкий уровень прогестерона может мешать вашему сну, а высокий уровень может вызвать усталость. Эстрогенные сдвиги, которые происходят вместе с менопаузой, также могут нанести ущерб сну и энергии.
"Беременность, грудное вскармливание, послеродовой период, лечение бесплодия и менструальный цикл — это американские горки для ваших гормонов, из-за которых ваш уровень энергии достигает пика и резко падает; часто без предварительного уведомления", — говорит Баннан.
Решение: ваш лучший план атаки — поговорить со своим лечащим врачом или акушером-гинекологом, — объясняет доктор медицинских наук Филип Дж. Коззи. При необходимости они могут взять анализ крови и составить план действий, который поможет вернуть уровень гормонов и энергии в нужное русло.
Анемия
"При меньшем количестве кислорода внутри вы чувствуете большую усталость. Анемия может быть вызвана кровотечением, в том числе обильным менструальным кровотечением, заболеванием почек, хроническими заболеваниями, такими как рак и дефицит железа", — говорит Ли.
Анемия особенно распространена среди женщин в пременопаузе, людей с расстройствами пищеварения и тех, кто не ест достаточно пищевых источников железа.
Решение: Лечение усталости, связанной с анемией, заключается в устранении причин самой анемии, которая часто связана с железом. Врач может помочь вам установить точную причину. Простой анализ крови может диагностировать анемию. Затем ваш врач может порекомендовать вам добавки железа и скорректировать питание.
Хронические заболевания
Существует также множество заболеваний, таких как сердечная недостаточность, фибромиалгия, аутоиммунные заболевания, заболевания щитовидной железы, заболевания почек, заболевания печени и многие другие, которые могут вызвать хроническую усталость.
Решение: крайне важно получить индивидуальное лечение для вашего конкретного состояния, как для лечения самого заболевания, так и для лечения связанной с ним усталости. Поэтому важно регулярно проводить чекапы организма и посещать врача.
Как отличить обычную усталость от хронической?
Усталость, как правило, является довольно временным, субъективным состоянием, и ее часто можно свести к минимуму с помощью определенных поведенческих изменений, таких как сон, режим питания и баланс между работой и личной жизнью.
Это сильно отличается от синдрома хронической усталости, также называемого миалгическим энцефаломиелитом (МЭ), который длится более шести месяцев и не проходит при постельном режиме или снижении повседневной активности менее чем на 50%.
Помимо чувства крайней усталости, люди, страдающие синдромом хронической усталости, часто испытывают боли в мышцах и суставах, затуманенность сознания, трудности с концентрацией внимания, ухудшение памяти, учащенное сердцебиение и головокружение.
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