"Врачи запретили работать неделю": певица Оля Полякова попала в больницу (фото)

Артистка Оля Полякова была госпитализирована во Львове в ночь на 9 октября.

Украинская певица Оля Полякова попала в больницу во Львове. Об этом 10 октября сообщил ее продюсер Михаил Ясинский. Он опубликовал на своей странице в Facebook фото исполнительницы в больнице.

Ясинский рассказал, что Полякова была вынуждена отменить премьеру моноспектакля "Мои Корни" из-за госпитализации в медицинское учреждение, но, несмотря на все, дала концерт в Киеве во Дворце Украины.

Продюсер рассказал, что врачи запретили ей работать. Он также опубликовал фото, на котором Полякова показала свои синяки, вероятно, после капельниц и уколов. Ясинский и написал, что очень гордится артисткой.

"Уважаю глубоко эту невероятную Артистку и Профессионала. Горжусь, восхищаюсь тобой, Оля. На первом фото причина отмены вчерашней премьеры. На двух других она сегодня во Дворце Украина. Врачи из Львова, где ночью Оля почувствовала боль, запретили работать как минимум неделю. Но утром после госпитализации она выехала в Киев и сегодня состоялась Премьера моноспектакля Мои Корни", — поделился Михаил Ясинский.

Спектакль "Мои корни"

Спектакль "Мои корни" создан в рамках проекта "Моя Украина". В нем Оля Полякова исполняет украинские народные песни и знакомит зрителей со старинными украинскими обрядами. Среди песен, которые звучат в спектакле: "Ой на горе два дубка", "Почему ты не пришел?", "Горела сосна". Кроме Поляковой в проекте принимают участие Владимир Дантес и группы The Alibi Sisters, KADNAY и солистки "Женского квартала" — Вера Кекелия, Лали Эргемлидзе, Марта Адамчук и Элина Мбани.

Ранее, Оля Полякова заинтриговала отрывком нового клипа. Фолловеры артистки сравнили ее с Тиной Кароль, Лили Роуз-Депп и даже россиянкой Екатериной Варнавой.