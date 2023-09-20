Оля Полякова заинтриговала отрывком нового клипа (видео)

Фолловеры артистки сравнили ее с Тиной Кароль, Лили Роуз-Депп и даже россиянкой Екатериной Варнавой.

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44-летняя украинская певица Оля Полякова поделилась отрывком нового клипа. Короткий ролик артистка опубликовала в своем Instagram.

"Для многих украинских женщин постель превратилась в бесконечную пустыню..." — написала звезда сцены, которая позировала в видео на фоне белой постели.

Новый клип на песню "Обійми", по словам Поляковой, выйдет 22 сентября 2023 года. А режиссером стал Алан Бадоев.

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Оля Полякова

"Я уже знаю, что это будет мой любимый твой клип..." — написала в комментариях подруга певицы Маша Ефросинина.

А фолловеры артистки начали предполагать, на кого больше похожа Полякова в видео.

"Сначала показалось, что это Кароль", "Я подумала Варнава", "Интересная смена имиджа, немножко веет Лили Роуз Деп, но надеюсь, что в полной версии клипа это ощущение исчезнет", — выдвигают свои теории, на кого же похожа Полякова в новом клипе, ее подписчики.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Напомним, как Оля Полякова и другие украинские звезды поздравили с Днем Независимости 2023.

Также Фокус писал о комментарии Оли Поляковой относительно слухов о ее разводе с мужем.