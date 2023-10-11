В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко (фото, видео)

Легендарная звезда сцены ушла из жизни в возрасте 75 лет 8 октября 2023 года.

В Киеве прощаются с Народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Фокус рассказывает, кто посетил церемонию прощания с украинской легендой.

Отдать последний долг уважения пришли мэр Киева Виталий Кличко, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, украинские певцы Дмитрий Монатик, Павел Зибров, танцоры Амадор Лопес, Дмитрий Дикусар и другие. Публичное прощание прошло в Национальной филармонии.

Прощание с Матвиенко началось вечером 10 октября с чтения псалтыря за упокой в Свято-Феодосиевском монастыре в Киеве, а утром 11 октября провели заупокойную литургию и панихиду.

Семья покойной певицы, дочь Антонина, зять Арсен Мирзоян, муж Петр Гончар и внучка Ульяна, поблагодарили за память об артистке. Антонина Матвиенко отметила, что мама просила не плакать на ее похоронах и вспомнить что-то хорошее о ней. А муж Народной артистки Украины отметил, что она будет жить в песне.

Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября 2023 года, за два дня до своего 76-летия. Официально причина смерти знаменитости пока не раскрывается.

У покойной остались трое детей — Антонина, Иван и Андрей. Единственная дочь легенды пошла по ее стопам и строит карьеру певицы.

Нина Матвиенко

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о последней встрече с покойной артисткой и призналась, что чувствовала "приближение чего-то серьезного".

Также Фокус писал о песне-посвящении дочери Нины Матвиенко, которую она хотела подарить матери на 76-летие.