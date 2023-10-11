Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин ответил, почему не идет воевать (видео)

Певец Роман Сасанчин заявил, что готов пойти на фронт, если это будет необходимо, он этого не боится и не прячется.

Украинский певец, победитель талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роман Сасанчин ответил, почему не идет воевать. Он признался, что ему постоянно пишут в социальных сетях вопрос, почему он не защищает Украину с оружием в руках. Об этом певец рассказал а интервью ЖВЛ (Жизнь известных людей — ред).

Роман заявил, что готов пойти на фронт, если это будет необходимо, он этого не боится и не прячется.

"Этот вопрос меня достает. Какое бы видео ни было, пишут: "Пусть идет воюет!", "А почему не в окопе?"... Я скажу так, я хожу на улице, езжу в магазин, я нигде не прячусь, и если дойдет очередь до меня, то я этого никогда не боялся и не боюсь. С гордостью и с честью пойду, если это будет необходимо. Почему добровольцем не иду?", — рассказал певец.

Но Сасанчин считает, что его благотворительные концерты и сборы могут принести больше пользы.

Я стараюсь принести какую-то пользу, не хочу сейчас рассказывать, сами все увидите. Благотворительные концерты, сборы — то, что может принести гораздо большую пользу. Я этого очень хочу и работаю над этим. Это вопрос времени. Если мне скажут, что от меня будет больше пользы в бронежилете и с оружием в руках, я этого не боюсь. И я обязательно пойду", — подчеркнул Роман.

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Напомним, 6 октября Фокус писал о том, что Женя Кот рассказал, почему не воюет на фронте. Хореограф Женя Кот отметил, что не прячется от мобилизации и не отказывается от защиты нашей страны.