"Как бы под бронью": Женя Кот рассказал, почему не воюет на фронте (видео)

Хореограф Женя Кот отметил, что не прячется от мобилизации и не отказывается от защиты нашей страны.

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Хореограф и победитель конкурса "Танцы со звездами" Женя Кот признался, почему не вступил в ряды ВСУ, и стыдно ли ему за то, что он не защищает Украину на фронте. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину

"Очень долгое время было стыдно. До тех пор, пока не начал больше общаться с профессиональными военными. Я, когда волонтерил, постоянно общался с ребятами из ССО (Силы специальных операций ВСУ — ред.) Мне сказали: "Стоп, не делай ошибку, занимайся тем, чем сейчас занимаешься. Ты можешь помогать, это намного эффективнее будет, чем ты придешь, получишь, в лучшем случае ранение или погибнешь. Воевать должны люди, которые профессионалы". На это Демин сказал, что на фронте сейчас воюют в основном люди, которые не являются профессионалами, например, те, кто раньше работали на заводе и это может вызвать возмущение в обществе.

Кот отметил, что не прячется от мобилизации и не отказывается от защиты нашей страны. "Мне так сказали военные. Меня они останавливали. Возможно, мне бы прислали повестку и я пошел (служить — ред.), я не отказываюсь от защиты нашей страны. На данный момент я преподаватель в Университете культуры и вроде как бы преподавателям не присылают… Как бы под бронью. Я не разбираюсь. Я не прячусь. Все знают, где я живу", — отметил танцор.

Также Женя Кот рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем, из-за которых он является ограниченно пригодным для службы в армии и не может идти воевать.

"У меня есть билет. Ограниченно пригоден. Много у меня травм. Это как бы непригоден в мирное время и ограниченно пригоден в военное время. Думаю, на передовую не отправят. Зажимает сосуд. Давление сильно поднимается. Вся спина в протрузиях. Четыре грыжи. Где-то терплю боль. Стоять и сидеть долго не могу. Всегда нужно быть активным, чтобы позвонки не слазили с мест. Всем страшно", — сообщил хореограф.

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Напомним, 5 октября сообщалось о том, куда исчез с экранов телевидения главный герой сериала "Виталька" Гарик Бирча. Актер, сразу после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, принял решение защищать Родину.