"Хамовито себя ведут": Олег Скрипка высказался о красивых женщинах (видео)

Музыкант считает, что красивые женщины "холодно" отвечают "хорошим мужчинам", а после этого получают "быков".

59-летний украинский певец Олег Скрипка снова оскандалился заявлением о женщинах. Своими мыслями музыкант поделился в интервью Алексею Суханову.

Уроженец Таджикистана считает, что красивые женщины сами притягивают к себе абьюзеров.

"Потому что, как правило, красивые женщины, они очень хамовито себя ведут по отношению к мужчинам. Они холодные, не улыбаются, не смотрят в глаза, они тебе не сделают жеста никакого. Я как мужчина, который не сделает никогда первого шага, поэтому меня эти женщины всегда отталкивали", — рассказывает певец.

Поэтому, по мнению Скрипки, после отталкивания "хороших мужчин" красивые женщины получают "быков".

"И вы страдаете от насилия именно из-за вашего такого холодного поведения", — добавляет музыкант.

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В частности, певец считает, что феминизма в Украине нет, но есть "некоторые радикальные феминистки", которые не уважают мужчин и хотят "построить свой амазонский мир" без них.

Олег Скрипка

Также Олег Скрипка рассказал, что сам страдает от гендерного неравенства в Украине, ведь большинство магазинов с женской одеждой расположены на первых-вторых этажах, пока мужская одежда представлена выше. Вместе с этим, певец считает, что для женщин существует больший выбор хорошей одежды.

В частности, музыкант признался, что в его окружении больше страдают от женского абьюза, а не мужского. А женщина больше защищена законом, в то время, как мужчине труднее отстаивать свои права в таком случае.

Олег Скрипка

Напомним, Олег Скрипка находился в Виннице во время российского удара 14 июля 2022 года.

Также Фокус писал о мнении Олега Скрипки относительно украиноязычного творчества Потапа и Дорофеевой.