"Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова призналась, что едва не совершила суицид

Ангелина Усанова отметила, что жизнь стоит каждой секунды и нужно заботиться о своем ментальном здоровье.

"Мисс Вселенная Украина-2023" 26-летняя Ангелина Усанова призналась, что едва не совершила суицид после потери отношений. Об этом 10 октября во Всемирный день ментального здоровья она рассказала в Instagram.

"Как человек, который был на пороге самоубийства после потери важных отношений, я точно знаю, в какие игры с нами может играть наш разум. Когда голос говорит в голове "Убей себя! Ты бездарность! Ты никому не нужна! Ты не заслуживаешь ни на что!", — написала Усанова.

Она отметила, что в сложной ситуации, начиная заново свою жизнь, легче сдаться, чем бороться. "Когда ты теряешь все и должна начинать жизнь с начала, отстраивая себя пазл за пазликом. И легче сдаться! Легче поверить негативным мыслям! Легче чувствовать себя жертвой. Всегда легче сдаться чем продолжать борьбу", — написала Ангелина.

Она добавила, что суицид не может быть выходом, нужно заботиться о своем ментальном здоровье. От этого поступка ее спасла надежда на лучшее будущее и любовь к себе.

"Из своего опыта могу сказать, что наш ум — должен быть нашим другом, и он является нашим другом. Наш выбор, какие мысли мы лелеем в себе, хорошие ли мы садовники в нашем ментальном саду. Жизнь стоит каждой секунды. И самоубийство — это никогда не выход. Берегите ментальную гигиену и заботьтесь о своих мыслях, как вы заботитесь о своем теле. Давайте будем благодарны за эту жизнь, ведь многие невинные люди его теряют сейчас и мечтали бы иметь наши с вами проблемы", — поделилась Ангелина Усанова.

Что известно об Ангелине Усановой

Ангелина Усанова — певица, автор песен. Родилась 7 августа 1997 года в Киеве, Украина.

17 августа 2023 года получила титул "Мисс Украина Вселенная"-2023. В связи с войной в Украине конкурс прошел в формате онлайн-интервью с кандидатами и онлайн-голосования среди членов жюри. Девушка представит страну на "Мисс Вселенная 2023" 18 ноября в Сальвадоре.

Мисс Вселенная Украина-2023 Фото: instagram.com/missukraine_universe

Напомним, Ноэлия Войт из Юты стала Мисс США-2023. 23-летняя Войт победила на конкурсе 50 других претенденток. Конкурс "Мисс США" проводится ежегодно с 1952 года.