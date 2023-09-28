Участница "Мисс Украина" после дисквалификации рассказала об отношениях с российским бизнесменом

Ирина Пиляева в интервью подтвердила, что у нее отношения с Александром Орловым, который до войны с РФ был спонсором "Мисс Украина" и совладельцем нескольких киевских ресторанов.

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В этом году конкурс "Мисс Украина" проходил со скандалом. Нескольких конкурсанток дисквалифицировали из-за связей с Россией. И одна из участниц, Ирина Пиляева рассказала о своих отношениях с российским бизнесменом Александром Орловым. Интервью она дала украинской ведущей Анне Олицкой, которая улетела в Майами.

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Олицкая отметила, что 23-летняя Пиляева сама обратилась к ней, утверждая, что ее репутации был нанесен урон, а ее родственникам поступают угрозы после того, как стало известно, что она встречается с российским бизнесменом Александром Орловым. Девушку дисквалифицировали, как еще двух участниц: Оксану Магеру и Екатерину Чувашову.

С чего начался скандал

Продюсер и комик Андрей Лузан опубликовал пост, в котором призвал бойкотировать конкурс красоты "Мисс Украина". Он выразил сомнения, уместно ли сейчас проводить подобный конкурс, а потом отметил, что некоторые участницы имеют связи с РФ.

Так, Андрей Лузан написал, что участница конкурса Оксана Магера долгое время проживала в Москве, принимала участие в конкурсе "Будущее России", а сейчас она проживает в Дубае, где посещает рестораны бизнесменов из РФ, в частности Аркадия Новикова. Лузан отметил, что после начала войны Магера об этом не писала в соцсетях.

Говоря про Екатерину Чувашову, Лузан отметил, что ее отец, вероятно – агент ФСБ и был арестован СБУ за слив позиций ВСУ ВС РФ.

Лузан также нашел фото, где участница конкурса Ирина Пиляева сопровождает московского ресторатора Александра Орлова, связанного с заведениями Bulldozer Group. До 2022 года он являлся одним из совладельцев конкурса красоты.

Пост Андрея Лузана

18 июля 2022 года суд арестовал имущество Bulldozer на 400 млн грн. Основанием для ареста стали попытки владельца компании, гражданина РФ Александра Орлова, фиктивно вывести активы из своей собственности.

Сам Орлов отметил, что не владеет в Украине никакими активами. Его компания только управляла ресторанами, владельцами которых были другие люди, утверждает он. В список ресторанов входят рестораны Queen, заведения Virgin Izakaya, "Рыба пила", Eshak и прочие. Bulldozer Group была основана Орловым в 2001 году. В нее входят около 100 ресторанов в России, Казахстане, Узбекистане, ОАЭ, Гонконге, США.

Комик также отметил, что часть конкурсанток не проживает в Украине и не общается на украинском языке.

Реакция на скандал

Пост Лузана прокомментировали некоторые украинские звезды. Так, Леся Никитюк иронично отметила, что теперь понимает, почему ее не приглашали на конкурс, а Даша Астафьева поинтересовалась, почему никто кроме Лузана не поинтересовался участницами конкурса.

Реакция занменитостей на пост Андрея Лузана Фото: Скриншот

Также три конкурсантки отказались от участия. Это модель из Львова Виктория Макарова, Елизавета Гончар и предпринимательница Полина Сурай.

"Я приняла решение не участвовать в конкурсе. К сожалению, я не знала, кто будет среди участниц, появившаяся на просторах Интернета информация для меня шокирующая и неприемлемая", — сообщила Макарова.

Аккаунт конкурса в Instagram сейчас недоступен, а в Facebook и на сайте опубликовали пояснение, ответив на актуальные вопросы.

Пост с пояснениями от организаторов конкурса Фото: Скриншот

"На днях было принято решение об исключении нескольких участниц из конкурса. После тщательной проверки биографических данных и дополнительных фактов, выявленных благодаря активному участию общественности и работе специальной комиссии. Эти действия были выполнены в соответствии с этическими принципами национального конкурса", — сообщили на сайте.

Также там уточнили, что конкурс не имеет отношения к российским лицам и компаниям, пояснив, что в прошлом "среди партнеров финала был ресторанный холдинг, коммуникация с которым была окончена после конкурса в 2021 году".

После на сайт конкурса появилось сообщение, что в конкурсе "Мисс Украина 2023" победила 18-летняя участница из Киевской области 18-тилетняя София Шамия.

Пост о том, кто поедент на конкурс в Индию Фото: Скриншот

Она и отправится на финал международного конкурса Miss World, который пройдет 16 декабря в Индии.

Интервью с Ириной Пиляевой

Ирина Пиляева сама вышла на связь с Анной Олицкой, желая дать разъяснения тому, что произошло.

По словам 23-летней Ирины, она действительно находится в серьезных отношениях с 52-летним Александром Орловым. С ним она познакомилась еще до начала войны.

Интервью Анне Олицкой

Ирина отметила, что Орлов не ведет бизнес в РФ и "все, что его сейчас связывает с РФ – это только красный паспорт".

"Что я могу сказать о его позиции? Во-первых, если зайти к нему в Instagram, посмотреть его посты с 24 февраля, то вы увидите поддержку Украины. То есть нельзя сказать, что это человек не поддерживает Украину, нельзя сказать, что это совсем аполитичный человек. Потому что он сразу высказал свою позицию. Сказал "нет войне", не промолчал", — уточнила девушка.

Заявление Александра Орлова

Ирина уточнила, что она росла без отца, ее воспитывали мать и бабушка и им, после скандала начали поступать угрозы, как и ей самой. Также с ней отказались сотрудничать некоторые украинские бренды.

Ирина Пиляева

Также ее возмутили намеки на то, что участницы конкурса занимаются эскортом.

"Если бы ко мне была только эта претензия, что рядом со мной мужчина с российским паспортом, я, возможно, поняла бы. Но пошел хейт и клевета, что я не просто встречаюсь с человеком, а что я эскортница. И это было самое отвратительное. Я с человеком в серьезных отношениях. И сравнивать меня с эскортом, ну, простите, я этого терпеть не буду", – сказала она.

Пиляева уточнила, что не будут обращаться в суд, хоть и считает, что дисквалифицировали ее незаслуженно.

Напомним, ранее скандал на конкурсе прокомментировала известный медик и общественный деятель Ольга Богомолец. " Я просто хочу, чтобы нашу культуру представляли достойные люди, для которых Украина — не пустой звук", — сказала Богомолец.