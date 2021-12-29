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Хвасталась нарушением ПДД: полиция оштрафовала финалистку "Мисс Украина" из Харькова (фото)

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Фото: instagram.com/yulia_egozaa | Юлия Андриенко

Копы разыскали модель Юлию Андриенко после того, как видео из ее Instagram распространилось в сети. Девушка свою вину признала.

Полиция оштрафовала модель Юлию Андриенко на 510 гривен после того, как они обнаружили видео, на котором девушка едет на своем автомобиле по трамвайным путям в обход пробки в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Харьковской области в среду, 29 декабря.

По словам правоохранителей, сегодня в сети распространились кадры, на котором видно, "как водитель движется по трамвайным путям, отделенным от проезжей части". Патрульные также заявили, что этим нарушением девушка "сама похвасталась" на своей странице в социальной сети.

Полицейским удалось разыскать и опросить девушку. С утверждением патрульных о том, что она нарушила ПДД, модель согласилась. На Андриенко был составлен административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Согласно обнародованному патрульными фото протокола, девушке выписали штраф в 510 гривен.

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Постановление о штрафе

О том, что речь идет именно об инциденте с участием модели Юлии Андриенко, можно сделать вывод благодаря скриншоту ее сторис, прикрепленному к публикации правоохранителей.

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Скриншот видео, опубликованный патрульной полицией
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Пост патрульной полиции по поводу инцидента

Напомним, во вторник, 28 декабря, модель Юлия Андриенко выложила в свой Instagram сторис, на которой видно, как автомобиль двигается по трамвайным путям в объезд пробки. Девушка прокомментировала свой поступок на видео так: "Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть? Я не ошибалась". Известно, что нарушительница участвовала в финальном этапе конкурса "Мисс Украина-2021".

Ранее Фокус рассказывал, водители каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД.