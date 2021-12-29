"Буду наглеть": финалистка "Мисс Украина" похвасталась в сети нарушением ПДД в Харькове (видео)

Модель Юлия Андриенко, претендовавшая на звание самой красивой девушки страны, объехала по трамвайным путям пробку, которая образовалась из-за сильного снегопада.

Участница финального этапа конкурса красоты "Мисс Украина-2021", харьковчанка Юлия Андриенко показала своим подписчикам в Instagram, как она, игнорируя правила дорожного движения, объехала автомобильную пробку в Харькове по трамвайным путям. Соответствующее видео девушка опубликовала в своих сторис во вторник, 28 декабря.

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Так, на ролике можно увидеть, как девушка едет по трамвайным путям в обход образовавшейся на дороге пробке. На свой поступок она отреагировала веселым эмоджи.

"Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть? Я не ошибалась", — смеясь прокомментировала этот случай модель.

[ + – ] Сторис Юлии Андриенко

Отметим, что пробки в Харькове во вторник образовались из-за сильного снегопада.

В то же время, согласно правилам дорожного движения, водителям запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу.

Под последними Instagram-постами Юлии ряд пользователей сети осудили ее за нарушение ПДД:

"Ездить по тротуарам норм ты считаешь? Как хорошо, что не все мисс безмозглые! Спустите ей кто-то шины, должна понимать, что так нельзя делать!"

"Сдай права, и больше за руль не садись, овца"

"Изучай правила дорожного движения, пока не убила кого-то!"

Известно, что Юлия Андриенко выступала в финале конкурса "Мисс Украина-2021" под 15 номером.

[ + – ] Выход Андриенко с 18:50

"25 лет, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Окончила два экономических вуза, занимается моделлингом и организацией съемок, создала собственный бренд головных уборов", — так представили девушку на конкурсе во время ее выхода на подиум.

Победить на конкурсе Андриенко не удалось, обладательницей короны стала Александра Яремчук.

В своем Instagram Юлия часто делится фотографиями со съемок и отдыха.

А в последней на данный момент публикации девушка стоит посреди пустынной местности на фоне автомобиля, продемонстрировав подписчикам свою растяжку.

Напомним, в последнее время в Харькове нарушения правил дорожного движения неоднократно приводили к различным ДТП, в том числе и смертельным. Так, в октябре 16-летний Николай Харьковский ехал со скоростью почти 200 км/ч на автомобиле Infiniti и врезался в Chevrolet. В результате погиб водитель последней машины.

Также Фокус писал о том, как ноябре в том же городе автомобиль Land Cruiser сбил на пешеходном переходе 13-летних мальчика и девочку. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.