Протащил несколько метров: в Харькове внедорожник сбил людей на пешеходном переходе (видео)

По информации журналистов, в результате инцидента пострадали двое детей. На место аварии уже прибыли медики.

В четверг вечером, 11 ноября, в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской произошло ДТП – внедорожник сбил двух людей на пешеходном переходе. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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На опубликованных кадрах видно, что внедорожник Land Cruiser наезжает на людей, которые в этот момент переходят проезжую часть по зебре. Очевидцы утверждают, что водитель Toyota пытался проскочить на красный и не успел.

[ + – ] ДТП в Харькове Фото: Telegram/h_saltovka [ + – ] ДТП в Харькове Фото: Telegram/h_saltovka

"Пострадавшие живы, с травмами лежат на проезжей части", — говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые Telegram-каналы утверждают, что пострадали дети: девочка лет 16-17 и мальчик 13 лет.

Напомним, в Харькове 26 октября произошла смертельное ДТП с участием Николая Харьковского. 16-летний водитель Infiniti проигнорировал красный сигнал светофора, в результате чего на большой скорости врезался в Chevrolet Aveo. В результате трагедии погиб 58-летний водитель. Сразу после случившегося подросток начал утверждать, что "его отмажут".

Отец Николая при этом утверждал, что СМИ устроили "спланированную акцию" в отношении его сына, поскольку не сказали "ничего хорошего" про него.

Также мы рассказывали, что 28 октября суд принял решение взять виновника аварии на два месяца под стражу без права внесения залога.

Кроме того, Фокус писал, что в 2019 году Николая Харьковский устроил стрельбу в супермаркете.