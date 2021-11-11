Протягнув кілька метрів: у Харкові позашляховик збив людей на пішохідному переході (відео)

За інформацією журналістів, внаслідок інциденту постраждали двоє дітей. На місце аварії вже прибули медики.

У четвер увечері, 11 листопада, у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської сталася ДТП – позашляховик збив двох людей на пішохідному переході. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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На опублікованих кадрах видно, що позашляховик Land Cruiser наїжджає на людей, які переходять проїжджу частину зеброю. Очевидці стверджують, що водій Toyota намагався проскочити на червоний і не встиг.

[ + – ] ДТП у Харкові Фото: Telegram/h_saltovka [ + – ] ДТП у Харкові Фото: Telegram/h_saltovka

"Постраждалі живі, з травмами лежать на проїжджій частині", — йдеться в повідомленні.

Крім того, деякі Telegram-канали стверджують, що постраждали діти: дівчинка 16-17 років і хлопчик 13 років.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня сталася смертельна ДТП за участю Миколи Харківського. 16-річний водій Infiniti проігнорував червоний сигнал світлофора, внаслідок чого на великій швидкості врізався в Chevrolet Aveo. Внаслідок трагедії загинув 58-річний водій. Відразу після того, що сталося, підліток почав стверджувати, що "його відмажуть".

Батько Миколи при цьому стверджував, що ЗМІ влаштували "сплановану акцію" щодо його сина, оскільки не сказали "нічого хорошого" про нього.

Також ми розповідали, що 28 жовтня суд ухвалив рішення взяти винуватця аварії на два місяці під варту без права внесення застави.

Крім того, Фокус писав, що у 2019 році Микола Харківський влаштував стрілянину в супермаркеті.