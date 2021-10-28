ДТП у Харкові: водія взяли під варту на 60 діб без права внесення застави

Також стало відомо, що водій "Інфініті" Микола Харківський, перебуваючи в туалеті медичного закладу, зателефонував до поліції та заявив про викрадення своєї машини. За це на нього відкрили ще одне кримінальне провадження

28 жовтня в Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді затримання на 60 діб без права внесення застави для обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП Миколи Харківського.

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Прокурор запросив 60 днів в ізоляторі тимчасового тримання у зв'язку з тим, що обвинувачений може втекти або тиснути на інших учасників ДТП. Адвокатка спростувала такі підозри та запросила домашній арешт, оскільки, на її думку, обвинуваченому потрібна медична допомога.

За словами прокурора, Микола Харківський після ДТП назвався чужим ім'ям, намагався залишити лікарню та поводився зухвало.

Із заявою виступив і сам Микола Харківський:

"Прошу в усіх вибачення, не хотів, щоб таке трапилося. Повністю шкодую, приношу вибачення потерпілим, людині з "Авео" його родичам, повністю шкодую, що так вийшло. Переховуватися від слідства не буду, завжди приходив вчасно".

Також прокурор заявив, що на обвинуваченого відкрили кримінальне провадження за статтею 383 КК України ("завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину"). Він здійснив хибний виклик у поліцію після ДТП, перебуваючи в туалеті лікарні, заявивши, що "Інфініті" викрали. Звинувачення бачить у цьому спробу ввести слідство в оману.

Нагадаємо, раніше адвокат Миколи Харківського Інна Данилова заявила, що водію не було надано належної медичної допомоги, він перебуває в ізоляторі з незашитою раною голови, а також не пам'ятає точно, що сталося у вечір ДТП. При цьому в соцмережах з'явилися відео того, як Харківський лихачив за кілька хвилин до події.