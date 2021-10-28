Не пам'ятає, чи був за кермом. Адвокатка 16-річного Миколи розповіла про його стан (відео)

Інна Данилова поскаржилася, що водієві "Інфініті" не зашили рану та не дали передати "Анальгін".

Водій "Інфініті", яка спровокувала смертельну ДТП в Харкові, не пам'ятає половину того вечора та не впевнений, чи перебував він за кермом. Про це в коментарі ЗМІ розповіла Інна Данилова, адвокатка Миколи Харківського.

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За словами адвоката, у Миколи була розбита голова, коли він вийшов із автомобіля. Його відвезли до "невідкладної допомоги", де "наклеїли ватку й обмотали бинтиком". Данилова вважає, що рану слід було зашити. До ізолятора тимчасового тримання, де перебуває Микола, "не дали передати навіть "Анальгін", заявила юристка.

"Я зараз його не виправдовую та не захищаю, я просто розповідаю те, як, по-перше, склалася громадська думка і те ставлення, яке складається до нього", — пояснює Данилова.

Микола Харківський не пам'ятає, що саме сталося того вечора та перебуває в шоковому стані. "Поки що я поки не можу вам розповісти його свідчення, що він говоритиме, тому що це непередбачувана дія для мене", — заявила Інна Данилова. Відповідаючи на запитання журналіста, чи Микола підтверджує, що був за кермом "Інфініті" в момент ДТП, адвокатка сказала, що водій готовий узяти на себе всю відповідальність, якщо це дійсно так, але "йому дуже погано" і точно він не пам'ятає.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео із салону "Інфініті", на якому видно, що водій автомобіля багаторазово порушує ПДР і швидкісний режим.

Раніше Микола Харківський не давав свідчень, але слідство упевнене, що зможе довести його провину й без цього.