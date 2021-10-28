ДТП в Харкові: 16-річний водій "Інфініті" відмовляється співпрацювати зі слідством

У поліції запевняють, що доказів провини водія достатньо й без його свідчень

16-річний Микола Харківський, якого звинувачують у смертельній ДТП у Харкові, відмовляється давати свідчення та співпрацювати зі слідством. Про це телеканалу "Дом" заявив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж.

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За словами Чижа, водія помістили до ізолятора тимчасового тримання та вручили йому підозру. Але на допиті підліток нічого не каже, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Слідство розцінює це як відмову від співпраці, заявив Чиж, але доказів вини хлопця достатньо.

У Миколи взято біологічні зразки для визначення його стану під час ДТП. При цьому під час брифінгу поліція вже заявляла, що в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння юнак не був.

Також Сергій Чиж підтвердив, що обвинувачений у 2019 році стріляв у жінку в супермаркеті і на даний момент відбував за це умовний термін, що також буде приєднано до справи.

Нагадаємо, 26 жовтня у Харкові сталася смертельна ДТП, в ході якої 16-річний водій "Інфініті" на високій швидкості на червоне світло врізався в "Шевроле". Водій "Шевроле" загинув на місці, пасажири "Інфініті" зазнали серйозних ушкоджень і перебувають у важкому стані. Батько передбачуваного винуватця ДТП частково визнав злочин сина, але зазначив, що "поки що нічого не доведено – хто був за кермом і що було – неважливо це все".