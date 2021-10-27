Лежать у тяжкому стані: ЗМІ дізнались про стан постраждалих у харківській аварії (відео)

За інформацією журналістів, родичі винуватця аварії Миколи Харківського не виходять на зв'язок. А свою "дівчину" хлопець просив дати свідчення проти друзів.

Микола Харківський, який влаштував ДТП у Харкові на Infiniti, кинув у біді хлопців, які перебували з ним у салоні автомобіля та отримали травми. Дівчина змушена просити фінансову допомогу в соцмережі на операції, а родичі винуватця аварії не виходять на зв'язок із близькими постраждалих. Про це розповіла сестра друга 16-річного Миколи, повідомляє Telegram-канал Харків 1654.

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"Хлопці що постраждали, Міша і Валера, у важкому стані лежать в лікарні. Дівчину оперуватимуть, переведуть до іншої лікарні, потрібні фінансові засоби, щоб допомогти дівчині з лікуванням. Хлопець Микола, його родичі не виходили на зв'язок з батьками Міши і Валери. Дівчину Коля просив просто дати неправдиві свідчення проти двох своїх друзів", — повідомила вона на відео.

[ + – ] Звернення родички друга Миколи

Що за "дівчина" Миколи Харківського?

Як відомо, пасажирка автомобіля Infinity, 16-річна Ліза, закликала всіх небайдужих допомогти їй грошима на лікування. Постраждала опублікувала своє звернення у сторіс соцмережі Instagram.

Вона повідомила, що раніше їй не доводилося просити допомоги, але тепер вона дуже її потребує. Лізі частково допомогли близькі її друзів, які також перебували в салоні автомобіля і травмувалися внаслідок аварії.

"Я зараз перебуваю в лікарні з роздробленою кісткою і мені потрібна операція, щоб повноцінно ходити. Одна операція на животі вчора вже пройшла, завтра мене переводять на салтівку і там вже буде операція на нозі. Кому нескладно, хто скільки може, прошу", — йдеться в сторіс дівчини.

Також у мережі з'явився скріншот її переписки, де вона стверджує, що винуватцю ДТП, найімовірніше, нецікаво, що їй потрібна допомога. Ліза пише, що не була добре знайома з хлопцем і, тим паче, не є його дівчиною.

"Ми з ним не так близько знайомі, воно йому, схоже, не треба ... Це все марення, що пишуть (щодо її стосунків з Миколою — Ред.)", — йдеться у переписці.

[ + – ] скріншот переписки

Нагадаємо, ДТП у Харкові сталося увечері 26 жовтня. На перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки водій помчав на червоний сигнал світлофора на високій швидкості. Внаслідок цього загинув 58-річний чоловік, пасажири Infiniti потрапили до лікарні.

Фокус також публікував результати брифінгу харківської поліції, на якому з'ясувалося, що у 16-річного підлітка немає прав, а автомобіль належить його матері.