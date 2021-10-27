Лежат в тяжелом состоянии: СМИ разузнали о состоянии пострадавших в харьковской аварии (видео)

По информации журналистов, родственники виновника аварии Николая Харьковского не выходят на связь. А свою "девушку" парень просил дать показания против друзей.

Николай Харьковский, который устроил ДТП в Харькове на Infiniti, бросил в беде ребят, которые находились с ним в салоне автомобиля и получили травмы. Девушка вынуждена просить финансовую помощь в соцсети на операции, а родственники виновника аварии не выходят на связь с близкими пострадавших. Об этом рассказала сестра друга 16-летнего Николая, сообщает Telegram-канал Харьков 1654.

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"Ребята пострадавшие, Миша и Валера, в тяжелом состоянии лежат в больнице. Девочку будут оперировать, переводить в другую больницу, нужны финансовые средства, чтобы помочь девочке с операцией. Парень Николай, его родственники не выходили на связь с родителями Мишы и Валеры. Девочку просил Коля просто дать ложные показания против двух своих друзей", — сообщила она на видео.

[ + – ] Обращение родственницы друга Николая

Что за "девушка" Николая Харьковского?

Как известно, пассажирка автомобиля Infinity, 16-летняя Лиза, призвала всех неравнодушных помочь ей деньгами на лечение. Пострадавшая опубликовала свое обращение в сторис соцсети Instagram.

Она сообщила, что ранее ей не приходилось просить помощи, но теперь она очень в ней нуждается. Лизе частично помогли близкие ее друзей, которые также находились в салоне автомобиля и травмировались а результате аварии.

"Я сейчас нахожусь в больнице с раздробленной костью и мне требуется операция, чтобы полноценно ходить. Одна операция на животе вчера уже прошла, завтра меня переводят на салтовку и там уже будет операция на ноге. Кому несложно, кто сколько может, прошу", — говорится в сторис девушки.

Также в сети появился скриншот ее переписки, где она утверждает, что виновнику ДТП, скорее всего, неинтересно, что ей нужна помощь. Лиза пишет, что не была хорошо знакома с парнем и тем более не является его девушкой.

"Мы с ним не так близко знакомы, оно ему по ходу не надо…Это все бред, что пишут (на счет ее отношений с Николаем. — Ред.)", — говорится в переписке.

[ + – ] скриншот переписки

Напомним, ДТП в Харькове произошло вечером 26 октября. На перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку водитель помчался на красный сигнал светофора на высокой скорости. В результате погиб 58-летний мужчина, пассажиры Infiniti попали в больницу.

Фокус также публиковал результаты брифинга харьковской полиции, на котором выяснилось, что у 16-летнего подростка нет прав, а автомобиль принадлежит его матери.