"Кто сколько может": девушка Николая Харьковского собирает деньги на операцию (фото)

После аварии Елизавета Дусик перенесла операцию на животе, а завтра ее переведут в другую больницу для нового хирургического вмешательства.

Подруга 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП на Одесской в Харькове, просит деньги на дорогостоящее лечение. Соответствующие публикации появились в личном Instagram-аккаунте Елизаветы Дусик.

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Девушка предполагаемого виновника смертельного ДТП на Одесской в Харькове сообщила, что находится в больнице с раздробленной костью и ей необходимо сделать операцию, чтобы она могла полноценно ходить.

По ее словам, во вторник, 26 октября, она перенесла уже одну операцию на животе, а в четверг ее переводят в другое медицинское учреждение для нового хирургического вмешательства.

"Я никогда не просила помощи, но ситуация сложилась таким образом. Сейчас я нахожусь в больнице с раздробленной костью и мне требуется операция, чтобы полноценно ходить. Одна операция на животе вчера уже прошла, завтра меня проводят на Салтовку и там уже будет операция на ноге. Кому несложно, кто сколько может, прошу. Сделайте репост", — написала девушка Николая Харьковского и опубликовала реквизиты своей банковской карты.

[ + – ] Елизавета Дусик в больнице

[ + – ] Елизавета Дусик в больнице

Руководитель организации "Хантерс-Харьков" Станислав Жадан в своем Instagram рассказал, что родители Николая Харьковского, который, вероятно, устроил смертельное ДТП в Харькове, пытаются подкупить пассажиров Infiniti, чтобы они взяли вину за гибель мужчины на себя.

По словам активиста, они связались с сестрой одного из парней, который в момент смертельного ДТП на Одесской в Харькове, находился в салоне Infiniti. Девушка рассказала, что родители 16-летнего Николая Харьковского предлагают большие деньги за то, чтобы один из пассажиров взял вину на себя вместо виновника аварии.

Отметим, что семья предполагаемого виновника смертельного ДТП на Одесской в Харькове с родственниками пострадавших на связь не выходила, в том числе с родителями девушки Николая Харьковского Елизаветы Дусик.

Ранее Фокус сообщал, что 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Зерновой в Харькове автомобиль Infiniti устроил смертельное ДТП на Одесской. За рулем люксового автомобиля, по данным СМИ, находился 16-летний Николай Харьковский. Подросток на большой скорости влетел в Chevrolet Aveo, в результате чего водитель легковушки погиб на месте ДТП.

Отец предполагаемого виновника смертельного ДТП на Одесской заявил, что СМИ ведут "спланированную акцию" в отношении его сына Николая Харьковского. Михаил также допустил, что за рулем Infiniti на момент аварии мог находиться один из пассажиров.

Также Фокус публиковал первые слова 16-летнего Николая Харьковского после смертельного ДТП на Одесской.