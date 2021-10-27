"Хто скільки може, прошу...": дівчина Миколи Харківського збирає гроші на операцію (фото)

Після аварії Єлизавета Дусік перенесла операцію на животі, а завтра її переведуть до іншої лікарні для нового хірургічного втручання.

Подруга 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП на Одеській у Харкові, просить гроші на дороге лікування. Відповідні публікації з'явилися в особистому Instagram-акаунті Єлизавети Дусік.

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Дівчина імовірного винуватця смертельної ДТП на Одеській у Харкові повідомила, що перебуває в лікарні з роздробленою кісткою і їй необхідно зробити операцію, щоб вона могла повноцінно ходити.

За її словами, у вівторок, 26 жовтня, вона перенесла вже одну операцію на животі, а в четвер її переводять до іншого медичного закладу для нового хірургічного втручання.

"Я ніколи не просила допомоги, але ситуація склалася таким чином. Зараз я перебуваю в лікарні з роздробленою кісткою і мені потрібна операція, щоб повноцінно ходити. Одна операція на животі вчора вже пройшла, завтра мене проводять на Салтівку і там уже буде операція на нозі. Кому нескладно, хто скільки може, прошу. Зробіть репост", — написала дівчина Миколи Харківського та опублікувала реквізити своєї банківської картки.

[ + – ] Єлизавета Дусік у лікарні

[ + – ] Єлизавета Дусік у лікарні

Керівник організації "Хантерс-Харків" Станіслав Жадан у своєму Instagram розповів, що батьки Миколи Харківського, який, імовірно, влаштував смертельну ДТП у Харкові, намагаються підкупити пасажирів Infiniti, щоб вони взяли провину за загибель чоловіка на себе.

За словами активіста, вони зв'язалися з сестрою одного з хлопців, який у момент смертельної ДТП на Одеській у Харкові перебував у салоні Infiniti. Дівчина розповіла, що батьки 16-річного Миколи Харківського пропонують великі гроші за те, щоб один із пасажирів узяв вину на себе замість винуватця аварії.

Зазначимо, що родина імовірного винуватця смертельної ДТП на Одеській у Харкові з родичами постраждалих на зв'язок не виходила, зокрема з батьками дівчини Миколи Харківського Єлизавети Дусік.

Раніше Фокус повідомляв, що 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Зернової у Харкові автомобіль Infiniti влаштував смертельну ДТП на Одеській. За кермом люксового автомобіля, за даними ЗМІ, був 16-річний Микола Харківський. Підліток на великій швидкості влетів у Chevrolet Aveo, внаслідок чого водій легковика загинув на місці ДТП.

Батько імовірного винуватця смертельної ДТП на Одеській заявив, що ЗМІ ведуть "сплановану акцію" щодо його сина Миколи Харківського. Михайло також припустив, що за кермом Infiniti на момент аварії міг бути один із пасажирів.

Також Фокус публікував перші слова 16-річного Миколи Харківського після смертельної ДТП на Одеській.