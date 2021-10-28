ДТП в Харькове: 16-летний водитель "Инфинити" отказывается сотрудничать со следствием

В полиций уверяют, что доказательств вины водителя достаточно и без его показаний

16-летний Николай Харьковский, которого обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, отказывается давать показания и сотрудничать со следствием. Об этом телеканалу "Дом" заявил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж.

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По словам Чижа, водителя поместили в изолятор временного содержания и вручили ему подозрение. Но на допросе подросток ничего не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Следствие расценивает это как отказ от сотрудничества, заявил Чиж, но доказательств вины парня достаточно.

У Николая взяты биологические образцы для определения его состояния во время ДТП. При этом, во время брифинга полиция уже заявляла, что в состоянии алкогольного или наркотического опьянения юноша не находился.

Также Сергей Чиж подтвердил, что обвиняемый в 2019 году стрелял в женщину в супермаркете и на данный момент отбывал за это условный срок, что также будет присоединено к делу.

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП, в ходе которого 16-летний водитель "Инфинити" на высокой скорости на красный свет врезался в "Шевроле". Водитель "Шевроле" погиб на месте, пассажиры "Инфинити" получили серьезные повреждения и находятся в тяжелом состоянии. Отец предполагаемого виновника ДТП частично признал преступление сына, но отметил, что "пока еще ничего не доказано – кто был за рулем и что было – неважно это все".