"Нас запугивают": отец Николая Харьковского признал вину сына в ДТП на Одесской

В ходе общения с журналистами Михаил Харьковский признал, что не отрицает факт преступления. Но при этом уточнил, что "пока еще ничего не доказано — кто был за рулем".

Отец 16-летнего Николая Харьковского заявил, что сейчас нет доказательств, что его сын находился за рулем Infiniti в момент смертельного ДТП на Одесской в Харькове. Об этом Михаил Харьковский рассказал в комментарии "Вести".

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По его словам, после огласки в СМИ его семье поступают угрозы и требования заплатить.

"Нас все время запугивают, меня, мою жену, моих детей, требуют с нас денег. Что мол, если мы дадим денег, то прекратят. А сейчас звучат оскорбления в мой адрес, в адрес моей жены", — сказал отец 16-летнего Николая Харьковского, устроившего ДТП на Одесской.

Смертельное ДТП на Одесской в Харькове — позиция Михаила Харьковского

Михаил также не отрицает, что его старший сын Николай совершил преступление, однако сейчас не доказано, кто именно находился за рулем Infiniti.

"Старший сын Николай, который совершил это преступление, я его не отрицаю, но вы знаете, пока еще ничего не доказано – кто был за рулем и что было – неважно это все", — уточнил он.

Отец 16-летнего Николая Харьковского посетовал, что его сын сейчас находится в изоляции с пробитой головой и зашитыми ранами, однако медики не отреагировали на обращение и подозреваемый подросток уехал в следственный изолятор.

"Он сейчас там находится больной, понимаете, да? Семья преследуется, семья загнана. Вот это. У нас больших денег с роду не было. И не будет. До свидания. Все", — подытожил Михаил Харьковский в общении с журналистами.

Смертельное ДТП на Одесской в Харькове — хронология событий

Вечером 26 октября на пересечении проспекта Гагарина и улицы Одесской произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, проигнорировал красный сигнал светофора и допустил столкновение с Chevrolet Aveo. Удар был настолько сильным, что 58-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП. В салоне Infiniti, помимо 16-летнего водителя, находились двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка. Пассажиры получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

На смертельное ДТП на Одесской в Харькове отреагировал отец 16-летнего водителя. По словам Михаила, журналисты ведут "спланированную акцию" против его сына и удивился, почему СМИ не написали ничего позитивного в отношении Николая.

27 октября прокуратура вручила подозрение 16-летнему Николаю Харьковскому после смертельного ДТП на Одесской, а 28 октября подростку изберут меру пресечения. Если вина Николая Харьковского в аварии будет доказана — ему грозит до 8 лет тюремного заключения.