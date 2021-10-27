Смертельное ДТП на Одесской: 16-летнему Николаю Харьковскому вручили подозрение (фото, видео)

28 октября суд изберет меру пресечения виновнику аварии. Если вина Николая Харьковского будет доказана в суде — ему грозит до 8 лет лишения свободы.

16-летнему Николаю Харьковскому, который, вероятно, устроил смертельное ДТП на Одесской в Харькове, объявили о подозрении в совершении преступления. Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

ДТП на Одесской — версия прокуратуры

Несовершеннолетнему водителю Infiniti предъявлены обвинения по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования, как утверждают в прокуратуре, было установлено, что 26 октября произошло ДТП на пересечении Одесской улицы и проспекта Гагарина. За рулем Infiniti находился 16-летний подросток, который двигался на запрещающий сигнал светофора, и спровоцировал столкновение с Chevrolet Aveo.

58-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП на Одесской. В салоне Infiniti, по данным силовиков, находились также двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка. Пассажиры получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

[ + – ] ДТП на Одесской в Харькове [ + – ] ДТП на Одесской в Харькове [ + – ] ДТП на Одесской в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура [ + – ] ДТП на Одесской в Харькове

Если вина 16-летнего водителя Infiniti, устроившего ДТП на Одесской в Харькове, будет доказана, ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

ДТП на Одесской — позиция полицейских

По данным Нацполиции, 16-летний Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП на Одесской, на момент столкновения не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Автомобиль Infiniti официально на мать 16-летнего подростка.

В четверг, 28 октября, состоится заседание суда, на котором вероятному виновнику смертельного ДТП на Одесской изберут меру пресечения.

[ + – ] Смертельное ДТП на Одесской в Харькове

ДТП на Одесской — как это было

Вечером 26 октября на пересечении Гагарина и Одесской в Харькове автомобиль Infiniti проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в Chevrolet Aveo. По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился 16-летний Николай Харьковский. Водитель легковушки Chevrolet от полученных травм скончался на месте ДТП.

Отец виновника смертельного ДТП на Одесской Михаил Харьковский прокомментировал аварию и заявил, что журналисты ведут "спланированную акцию" против его сына.

16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, получила серьезные травмы и начала сбор денег на операцию. В сети также опубликовали видео с первыми минутами после смертельного ДТП на Одесской, на котором можно увидеть, как 16-летний Николай Харьковский ищет свой телефон после столкновения, в то время как его друзья нуждаются в помощи.