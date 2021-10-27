Авария в Харькове: опубликованы кадры первых минут после трагедии (видео)

На кадрах можно увидеть, что водитель "Инфинити" Николай Харьковский ищет свой телефон, в то время как его друзья нуждаются в помощи.

В сети появилось видео, на котором запечатлены кадры сразу после аварии в Харькове. На нем можно увидеть, как виновник аварии Николай Харьковский в автомобиле "Инфинити" пытается найти свой мобильный телефон в то время, когда его друзья нуждаются в помощи.

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Автор видео спросил, нормально ли виновник аварии в Харькове себя чувствует, на что молодой человек ответил, что ему нужно позвонить.

"Зачем тебе нужен этот телефон?", — спросил автор видео у водителя "Инфинити".

"Есть фонарик у кого-то? Мне нужно набрать и сказать", — обратился к рядом стоящим людям парень, попросив у них фонарик для того, чтобы в салоне машины найти свой телефон.

Спустя некоторое время, кто-то из присутствующих нашел телефон его подруги, Лизы, которая лежала неподвижно на обочине и жаловалась на сломанную ногу.

А в этот момент Харьковский отошел и уже с телефоном в руках пытался кому-то позвонить.

"Где парень в белой футболке? Вызывайте скорую", — кричал автор видео, а после спросил у него, не пьян ли он и не употреблял ли каких-то веществ. На что Харьковский ответил, что он трезв и ничего не употреблял.

Далее очевидцы стали обсуждать происшествие и один из мужчин сказал, что виновник аварии в Харькове находится под "чем-то" и потому мчался по дороге со скоростью 180 км в час.

Ранее сообщалось, что авария в Харькове произошла на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Автомобиль Infiniti врезался в Chevrolet на скорости свыше 100 км/ч.

После смертельной аварии в Харькове, которая произошла во вторник, 26 октября, водитель Infiniti Николай Харьковский утверждал, что ему удастся избежать наказания и он уедет жить за границу.