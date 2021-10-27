Аварія у Харкові: опубліковані перші хвилини після трагедії (відео)

На кадрах можна побачити, що водій "Інфініті" Микола Харківський шукає свій телефон, тоді як його друзі потребують допомоги.

У мережі з'явилося відео, на якому зображені кадри відразу після аварії в Харкові. На ньому можна побачити, як винуватець аварії Микола Харківський в автомобілі "Інфініті" намагається знайти свій мобільний телефон у той час, коли його друзі потребують допомоги.

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Автор відео запитав, чи нормально винуватець аварії в Харкові почувається, на що молодик відповів, що йому потрібно зателефонувати.

"Навіщо тобі потрібен цей телефон?" — запитав автор відео у водія "Інфініті".

"Є ліхтарик у когось? Мені потрібно набрати і сказати", — звернувся до людей, котрі стояли поруч, хлопець, попросивши у них ліхтарик для того, щоб у салоні машини знайти свій телефон.

Через деякий час хтось із присутніх знайшов телефон його подруги, Лізи, яка лежала нерухомо на узбіччі та скаржилася на зламану ногу.

А зараз Харківський відійшов і вже з телефоном у руках намагався комусь зателефонувати.

"Де хлопець у білій футболці? Викликайте швидку", — кричав автор відео, а потім запитав у нього, чи не п'яний він і чи не вживав якихось речовин. На що Харківський відповів, що він тверезий і нічого не вживав.

Далі очевидці почали обговорювати подію та один із чоловіків сказав, що винуватець аварії в Харкові перебуває під "чимось" і тому мчав дорогою зі швидкістю 180 км/год.

Раніше повідомлялося, що аварія у Харкові сталася на перехресті вулиці Одеської та проспекту Гагаріна. Автомобіль Infiniti врізався у Chevrolet на швидкості понад 100 км/год.

Після смертельної аварії у Харкові, яка сталася у вівторок, 26 жовтня, водій Infiniti Микола Харківський стверджував, що йому вдасться уникнути покарання і він поїде за кордон.