Смертельна ДТП на Одеській: 16-річному Миколі Харківському вручили підозру (фото, відео)

28 жовтня суд обере запобіжний захід винуватцю аварії. Якщо провину Миколу Харківського буде доведено в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

16-річному Миколі Харківському, який, імовірно, влаштував смертельну ДТП на Одеській у Харкові, оголосили про підозру у скоєнні злочину. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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ДТП на Одещині — версія прокуратури

Неповнолітньому водієві Infiniti пред'явлено звинувачення за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У процесі досудового розслідування, як стверджують у прокуратурі, було встановлено, що 26 жовтня сталася ДТП на перетині Одеської вулиці та проспекту Гагаріна. За кермом Infiniti знаходився 16-річний підліток, який рухався на сигнал світлофора, що забороняє рух, і спровокував зіткнення з Chevrolet Aveo.

58-річний водій легкового автомобіля загинув на місці ДТП на Одеській. У салоні Infiniti, за даними силовиків, перебували також двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина. Пасажири отримали тяжкі травми та були госпіталізовані.

[ + – ] ДТП на Одеській у Харкові [ + – ] ДТП на Одеській у Харкові [ + – ] ДТП на Одеській у Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура [ + – ] ДТП на Одеській у Харкові

Якщо провина 16-річного водія Infiniti, який влаштував ДТП на Одеській у Харкові, буде доведена, йому загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом терміном до 3 років.

ДТП на Одеській — позиція поліцейських

За даними Нацполіції, 16-річний Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП на Одеській, на момент зіткнення не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Автомобіль Infiniti офіційно зареєстрований на матір 16-річного підлітка.

У четвер, 28 жовтня, відбудеться засідання суду, на якому імовірному винуватцю смертельної ДТП на Одеській оберуть запобіжний захід.

[ + – ] Смертельна ДТП на Одеській у Харкові

ДТП на Одеській — як це було

Ввечері 26 жовтня на перетині Гагаріна та Одеської в Харкові автомобіль Infiniti проігнорував заборонний сигнал світлофора і врізався в Chevrolet Aveo. За даними місцевих ЗМІ, за кермом автомобіля був 16-річний Микола Харківський. Водій легковика Chevrolet від травм помер на місці ДТП.

Батько винуватця смертельної ДТП на Одеській Михайло Харківський прокоментував аварію та заявив, що журналісти ведуть "сплановану акцію" проти його сина.

16-річна Єлизавета Дусік, яка знаходилася в салоні Infiniti, отримала серйозні травми та почала збір грошей на операцію. У мережі також опублікували відео з першими хвилинами після смертельної ДТП на Одеській, на якому можна побачити, як 16-річний Микола Харківський шукає свій телефон після зіткнення, тоді як його друзі потребують допомоги.