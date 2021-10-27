"Нас залякують": батько Миколи Харківського визнав провину сина у ДТП на Одеській

Під час спілкування з журналістами Михайло Харківський визнав, що не заперечує факту злочину. Але при цьому уточнив, що "поки що нічого не доведено — хто був за кермом".

Батько 16-річного Миколи Харківського заявив, що зараз немає доказів, що його син перебував за кермом Infiniti у момент смертельної ДТП на Одещині у Харкові. Про це Михайло Харківський розповів у коментарі "Вісті".

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За його словами, після розголосу у ЗМІ його сім'ї надходять погрози та вимоги заплатити.

"Нас весь час залякують, мене, мою дружину, моїх дітей, вимагають із нас грошей. Що мовляв, якщо ми дамо грошей, то припинять. А зараз звучать образи на мою адресу, на адресу моєї дружини", — сказав батько 16-річного Миколи Харківського, який влаштував ДТП на Одеській.

Смертельна ДТП на Одеській у Харкові — позиція Михайла Харківського

Михайло також не заперечує, що його старший син Микола скоїв злочин, проте зараз не доведено, хто саме був за кермом Infiniti.

"Старший син Микола, який скоїв цей злочин, я його не заперечую, але ви знаєте, поки що нічого не доведено – хто був за кермом і що було – неважливо це все", – уточнив він.

Батько 16-річного Миколи Харківського нарік, що його син зараз перебуває в ізоляції з пробитою головою та зашитими ранами, проте медики не відреагували на звернення і підозрюваний підліток виїхав до слідчого ізолятора.

"Він зараз там перебуває хворий, розумієте, так? Сім'я переслідується, родина загнана. Ось. У нас великих грошей зроду не було. І не буде. До побачення. Все", — підсумував Михайло Харківський у спілкуванні з журналістами.

Смертельна ДТП на Одеській у Харкові — хронологія подій

Увечері 26 жовтня на перетині проспекту Гагаріна та вулиці Одеської сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti, за кермом якого був 16-річний Микола Харківський, проігнорував червоний сигнал світлофора і допустив зіткнення з Chevrolet Aveo. Удар був такий сильний, що 58-річний водій легковика помер на місці ДТП. У салоні Infiniti, крім 16-річного водія, перебували двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина. Пасажири отримали тяжкі травми та були госпіталізовані.

На смертельну ДТП на Одеській у Харкові відреагував батько 16-річного водія. За словами Михайла, журналісти ведуть "сплановану акцію" проти його сина та здивувався, чому ЗМІ не написали нічого позитивного щодо Миколи.

27 жовтня прокуратура вручила підозру 16-річному Миколі Харківському після смертельної ДТП на Одеській, а 28 жовтня підлітку оберуть запобіжний захід. Якщо провину Миколу Харківського в аварії буде доведено, йому загрожує до 8 років ув'язнення.