Не помнит, был ли за рулем. Адвокат 16-летного Николая рассказала о его состоянии (видео)

Инна Данилова пожаловалась, что водителю "Инфинити" не зашили рану и не дали передать Анальгин.

Водитель "Инфинити", спровоцировавшей смертельное ДТП в Харькове, не помнит половину с того вечера и не уверен, находился ли он за рулем. Об этом в комментарии СМИ рассказала Инна Данилова, адвокат Николая Харьковского.

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По словам адвоката, у Николая была разбита голова, когда он вышел из автомобиля. Его отвезли в "неотложку", где "наклеили ватку и обмотали бинтиком". Данилова считает, что рану следовало зашить. В изолятор временного содержания, где находится Николай, "не дали передать даже Анальгин", заявила юрист.

"Я сейчас его не оправдываю и не защищаю, я просто рассказываю то, как, во-первых, сложилось общественное мнение и то отношение, которые складывается по отношению к нему", — объясняет Данилова.

Николай Харьковский не помнит, что именно произошло в тот вечер и находится в шоковом состоянии. "Пока что я пока не могу вам рассказать его показания, что он будет говорить, потому что это непредсказуемое действие для меня", — заявила Инна Данилова. Отвечая на вопрос журналиста, подтверждает ли Николай, что был за рулем Инфинити в момент ДТП, адвокат сказала, что водитель готов взять на себя всю ответственность, если это действительно так, но "ему очень плохо" и точно он не помнит.

Напомним, ранее появилось видео из салона Инфинити, на котором видно, что водитель автомобиля многократно нарушает ПДД и скоростной режим.

Ранее Николай Харьковский не давал показаний, но следствие уверено, что сможет доказать его вину и без этого.