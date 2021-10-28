"Сейчас скажу, когда 200 будет": появилось видео из салона "Инфинити" до аварии (видео)

Пассажиры "Инфинити" никак не реагировали на рискованные маневры водителя.

В вечер ДТП на Одесской 16-летний водитель Инфинити Николай Харьковский ехал под 200 км/ч, игнорировал красный свет нескольких светофоров и подрезал другие машины. Об этом говорят видеонарезки, которые появились в харьковских группах.

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Видео снято с переднего пассажирского места "Инфинити". Судя по всему, подросток хвастался перед друзьями своими навыками опасной езды. "Сейчас 200 (км/ч — прим. Фокус) будет! 180!", — говорит он.

После слов "Сука, светофор!" Николай проезжает на красный свет. Этот маневр он проделывает несколько раз. На одном из перекрестков, проезжая на красный свет, водитель подрезает желтый микроавтобус "Богдан" со словами "Я чуть ее не зах*ярил!" Пассажирка смеется.

"Мы ехали сейчас где-то 160. А не, 200 мы ехали", — хвастается 16-летний водитель Инфинити. Пассажирка снова посмеивается.

Напомним, сейчас девушка собирает деньги на операцию после аварии. Семья Николая Харьковского не выходила на связь после ДТП ни с Елизаветой Дусик, ни с родственниками других пострадавших.

[ + – ] Елизавета Дусик в больнице

По последней информации, водитель "Инфинити" не дает показаний, следствие воспринимает это как отказ от сотрудничества, но уверяет, что доказательств его вины достаточно.